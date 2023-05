Frage der Woche: Patzt Bayern gegen Leipzig?

Das Meisterrennen in der Bundesliga spitzt sich immer weiter zu: Am Samstagabend ist RB Leipzig beim FC Bayern München zu Gast. Lässt der Rekordmeister dabei Federn?

Er will seinen künftigen Arbeitgeber ärgern: Konrad Laimer. imago images

Vor dem 33. Spieltag stehen in der Bundesliga die drei Mannschaften oben, die man wohl auch zu Saisonbeginn dort erwartet hätte: Bayern führt das Tableau mit 68 Punkten an, Dortmund ist den Münchnern mit 67 Zählern auf den Fersen, Pokalsieger Leipzig steht bei 60 Punkten und hat die Teilnahme an der Königsklasse dicht vor Augen.

Das Finale im Supercup vor Saisonstart verloren die Leipziger mit 3:5 gegen den FCB, in der Liga trotzten die Sachsen dem großen Favoriten immerhin einen Punkt ab (1:1). Ein Unentschieden würde Bayern-Verfolger Dortmund schon helfen, um im Falle eines eigenen Sieges beim FC Augsburg die Tabellenführung zurückzuerobern.

Was denken Sie? Lassen die Bayern nach dem überzeugenden 6:0 gegen Schalke tatsächlich nochmal Federn? Stimmen Sie hier ab:

