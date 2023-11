Frage der Woche: Leverkusen gegen Dortmund - wie geht's aus?

Unsere Frage der Woche ...

Leverkusens Edmond Tapssoba und Dortmunds Sebastien Haller beim letzten Aufeinandertreffen picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der 13. Spieltag der Bundesliga hat ein Schmankerl zu bieten: Am Sonntag empfängt ab 17.30 Uhr Bayer Leverkusen Borussia Dortmund zum Topduell.

Die Werkself führt die Tabelle vor dem Spieltag an und erzielte als erstes Bundesligateam überhaupt an den ersten zwölf Runden immer zumindest zwei Tore. Dortmund liegt zwar bereits zehn Zähler hinter den Rheinländern zurück, bog aber gegen Borussia Mönchengladbach einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg um und dürfte entsprechend mit breiter Brust nach Leverkusen reisen.

Was Denken Sie? Wie geht das Duell aus? Stimmen Sie ab:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.