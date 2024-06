Frage der Woche: Kommt Deutschland ins Viertelfinale?

Deutschland steht als Gruppensieger im Achtelfinale dieser Heim-EM. Das ist vor allem Niclas Füllkrug als spätem 1:1-Torschützen gegen die Schweiz zu verdanken. Nun soll der nächste Schritt gelingen. Unsere Frage der Woche dazu ...

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim abschließenden Gruppe-A-Duell mit der Schweiz zunächst den zweiten Gegentreffer bei dieser Heim-Europameisterschaft hinnehmen müssen: Dan Ndoye hat gegen Manuel Neuer zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen. Und weil lange Zeit nichts Gewinnbringendes nach vorn gelungen ist, hat es im Frankfurter Stadion vor 46.685 Fans bis in die Nachspielzeit nach der ersten Niederlage bei diesem Turnier ausgesehen.

Dann aber haben die eingewechselten DFB-Spieler David Raum und Kopfballtorschütze Niclas Füllkrug, der mit starker Quote weiterhin glänzt und schon bei 13 Toren in erst 19 Länderspieleinsätzen steht, zugestochen und das 1:1 verzeichnet. Als Gruppensieger tritt die DFB-Auswahl damit in Dortmund am kommenden Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) an - gegen einen noch offenen Gegner (2. der Gruppe C). Möglich sind demzufolge Duelle mit England, Dänemark, Slowenien oder Serbien.

Doch schon jetzt wollen wir wissen: Schafft es die Elf von Julian Nagelsmann, die nach der Gelbsperre gegen Jonathan Tah - auch Antonio Rüdiger ist aktuell leicht angeschlagen - definitiv umgebaut werden muss, ins EM-Viertelfinale. Also in die Runde, in der dann Top-Favorit Spanien warten könnte.

