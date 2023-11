Unsere Frage der Woche ...

Harry Kane trifft aktuell nach Belieben. Der Engländer hat in der Bundesliga in elf Spielen schon 17-mal eingenetzt. Auch beim 4:2 gegen Heidenheim war der Kapitän der englischen Nationalmannschaft doppelt erfolgreich. Wenn er so weitermacht, kann er in neue Sphären vorstoßen.

Den aktuellen Rekord an Toren in einer Bundesliga-Saison hält Robert Lewandowski mit 41 Treffern. Wird Kane diesen pulverisieren?

