Der FC Bayern hat seit vier Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen und in Augsburg die erste Niederlage kassiert. Unsere Frage der Woche ...

Der FC Bayern steckt in einer Krise. Seit vier Spielen haben die Münchner in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Nun folgte in Augsburg (0:1) die erste Niederlage - die Alarmglocken schrillen. Darum dreht sich auch unsere Frage der Woche:

Holt sich der FC Bayern trotz der Krise wieder die Meisterschaft? Stimmen Sie hier ab!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!