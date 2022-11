Frage der Woche: Füllkrug, Moukoko - wer soll mit zur WM fahren?

Unsere Frage der Woche ...

Am Samstag haben beide wieder auf sich aufmerksam gemacht: Bremens Niclas Füllkrug traf beim 2:1 gegen Schalke zum zwischenzeitlichen 1:0, Dortmunds Youssoufa Moukoko markierte beim 3:0 gegen Bochum gar einen Doppelpack.

Beide Stürmer sind aktuell extrem gut in Form. Füllkrug traf in der Bundesliga bereits zehnmal, Moukoko gelangen sechs Treffer. Natürlich stehen beide auch auf dem Zettel von Bundestrainer Hansi Flick, der am Donnerstag seinen Kader für Katar bekanntgibt.

Füllkrug, Moukoko - wer soll mit zur WM fahren? Stimmen Sie hier ab

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!