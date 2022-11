Frage der Woche: Erreicht Deutschland das Achtelfinale?

Die deutsche Nationalmannschaft schöpft nach dem 1:1 gegen Spanien neuen Mut. Erreicht das DFB-Team das Achtelfinale?

Nach dem bitteren Fehlstart gegen Japan (1:2) schöpft Deutschland nicht nur aufgrund der Leistung beim 1:1 gegen Spanien neuen Mut. Auch die Ausgangslage ist für das deutsche Team vor dem abschließenden Gruppenspiel gar nicht so schlecht: Voraussetzung für den Einzug in die k.-o.-Runde bei der WM 2022 in Katar ist allerdings in jedem Fall ein Sieg gegen Costa Rica - und das passende Ergebnis im Parallelspiel.

Zieht das deutsche Team bei der WM 2022 ins Achtelfinale ein?

