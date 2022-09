Frage der Woche: BVB gegen Schalke - wie geht’s aus?

Nach einer Saison Pause stehen sich Dortmund und Schalke am Samstag wieder im Derby gegenüber. Unsere Frage der Woche ...

In der vergangenen Saison mussten die Fans im Revier auf das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 verzichten. Nach der Rückkehr der Königsblauen ins Oberhaus ist es am Samstag nun aber wieder so weit: Der BVB empfängt Schalke. Und das nach der 0:3-Niederlage in Leipzig. Aufsteiger S04 hingegen feierte gegen Bochum den ersten Sieg. Gibt es auch in Dortmund etwas zu holen? Darum dreht sich auch unsere Frage der Woche:

Das Derby BVB gegen Schalke - wie geht's aus? Stimmen Sie hier ab!

