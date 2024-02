Frag Marius: Wie verändert KI den eSport und das Gaming?

Künstliche Intelligenz verändert die Welt. Auch in eSport und Gaming wird die Rolle der KI immer größer. Welche Chancen und Risiken birgt diese Entwicklung? Wir fragen Marius!

Du willst schnell etwas recherchieren oder eine Fülle an Informationen komprimiert zusammenfassen? ChatGPT ist dein Freund! Du willst eine Grafik oder ein Bild zu einem bestimmten Thema erstellen? Midjourney hilft dir! KI-Tools sind längst im Alltag vieler Menschen angekommen. Wer den Umgang mit ihnen beherrscht, hat heutzutage oftmals Vorteile. Das trifft inzwischen auch auf eSport und Gaming zu.

Die Künstliche Intelligenz bringt zahlreiche Möglichkeiten mit sich. Sie kann Immersivität und Inklusivität in Videospielen steigern - gerade in Rollenspielen. Im kompetitiven Zocken kann die KI bei Analysen von Ligen und Spielern aushelfen, das Marketing verbessern und ein Verbündeter im Kampf gegen Cheater sein. Letztere können von der KI aber auch profitieren - eine der Schattenseiten.

Gast-Expertise vorprogrammiert

Marius Lauer fängt in seinem Twitch-Livestream beim Anfang an. Was ist Künstliche Intelligenz überhaupt? Was kann sie und wie funktioniert sie? Am Beispiel der Online-Weltraum-Flugsimulation Star Citizen wird der Host aufzeigen, was dort mit Open AI alles geschaffen wurde. Auch Grand Theft Auto (GTA) und dessen riesige Rollenspiel-Welt wird bei der Annäherung eine Rolle spielen.

Alleine muss sich Lauer diesem großen und komplexen Thema allerdings nicht stellen. Mit Andreas 'andisch' Schneider hat er sich externe Expertise eingeladen. Der Programmierer ist auf dem Gebiet der KI bestens bewandert und kennt als leidenschaftlicher Gamer auch die Konsequenzen für die Videospiel-Branche - im positiven wie im negativen Sinn. Gemeinsam werden sie euch einen umfassenden Überblick verschaffen.

Podcast Arsenal-Star bei Counter-Strike 2 gebannt! In /gg Folge 36 sprechen wir über Entlassungen bei Riot und Microsoft. Dazu sprechen wir über die Baller League und darüber, dass Arsenal-Star Gabriel Jesus den Zugriff auf seinen Counter-Strike 2-Account verloren hat. alle Folgen

Ihr habt den KI-Hype am Rande mitbekommen und wollt nun herausfinden, was es damit auf sich hat? Ihr nutzt KI in eurem Alltag bereits regelmäßig und fragt euch, welche Fortschritt für eSport und Gaming zu erwarten (oder schon Realität) sind? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein, diskutiert im Chat mit und stellt eure Fragen!

Der Streamplan für den Februar. kicker eSport