Frag Marius: Was wird der nächste große eSport-Titel?

Wie sieht die Zukunft im eSport aus? Braucht es neue große Titel? Oder wäre es klüger, bestehende Spiele weiter zu verbessern? Dem Status quo und der Perspektive widmet sich Frag Marius!

EA SPORTS FC, Counter-Strike, League of Legends. Kann in Zukunft ein neues Spiel in die Riege der etablierten eSport-Titel vorstoßen? In Frag Marius! schaut sich Gastgeber Marius Lauer vor allem den erst kürzlich erschienenen Shooter XDefiant an, der bereits als "Call-of-Duty-Killer" bezeichnet wird.

Mit seinem Gast Tim Weidemann, der als Shoutcaster in EA SPORTS FC arbeitet, blickt Lauer aber auch über den Tellerrand hinaus. Gibt es interessante Titel, die in der Pipeline sind - oder braucht es überhaupt welche? Wäre es nicht vielleicht ertragreicher, bestehende Spiele weiter zu verbessern? Außerdem widmet sich die neueste Ausgabe von Frag Marius! dem Esports World Cup in Saudi-Arabien.

Dort fasziniere Lauer, "dass PUBG weniger Preisgeld ausgeschrieben hat als sein Mobile-Pendant PUBG Mobile. Obwohl es immer noch um erhebliche Summen geht - wir sprechen hier von zwei gegenüber drei Millionen -, zeigt dies interessante Entwicklungen und Unterschiede."

Den Status quo und die Zukunft analysieren Lauer und Weidemann live ab 19.30 Uhr auf Twitch oder auf kicker.de/esport. Schaltet ein, stellt eure Fragen in den Chat oder diskutiert fleißig mit.

