Frag Marius: Mein Kind will eSportler werden - wie klappt das?

Viele junge Eltern sind mit Videospielen aufgewachsen und reichen diese Leidenschaft an ihre Kinder weiter. Doch wie kann aus dem Hobby ein Beruf werden? Frag Marius!

Vom heimischen Sofa auf die großen Bühnen dieser Welt? Vom Zocken mit Freunden zu Jubelstürmen begeisterter Zuschauermengen? Das Dasein als eSportler ist für viele Kinder ein besonders erstrebenswertes - wenn sie dann mal groß sind. Klar: Das Hobby wird dabei schließlich zum Beruf gemacht. Doch wie können interessierte Eltern ihren Nachwuchs unterstützen, um diesem Traum stückweise näher zu kommen?

Die neueste Ausgabe von "Frag Marius" wird im Rahmen des kicker eSport Talks Antworten finden. Vom Spielen an sich über Förderoptionen bis hin zu alternativen Jobs im Tätigkeitsfeld eSport werden alle Aspekte besprochen. Host Marius Lauer kündigt einen "sehr lösungsorientierten" Livestream an, der Probleme aufgreift und Maßnahmen an die Hand gibt. Dafür hat sich Lauer einen echten Experten eingeladen.

Vize-Weltmeister-Coach gibt Ratschläge

Steffen 'Auge' Wilmers kommt direkt aus dem eSport: Als Spieler war er in Brawl Stars unter den Besten Deutschlands, als Coach wurde er 2021 sogar Vize-Weltmeister. Inzwischen arbeitet er bei der esports player foundation, einer Not-for-Profit-Institution für Talent- und Exzellenzförderung im eSport. Wilmers fungiert dort als Sportlicher Leiter für Brawl Stars. Er ist nicht nur Trainer der Talente, sondern auch Ansprechpartner für Eltern. Er kennt die gängigen Sorgen, Fragen, Schwierigkeiten - und weiß Rat.

Eure Kinder oder die Kinder von Freunden wollen eSportler werden? Ihr möchtet diesen Weg selbst noch einschlagen? Dann solltet ihr die neueste Ausgabe "Frag Marius" auf keinen Fall verpassen. Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für November. kicker eSport

