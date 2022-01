Fourniers Dreierflut und Barrett mit der Sirene: Celtics verlieren nach 24-Punkte-Führung

Die Boston Celtics haben im Madison Square Garden von Manhatten ein denkwürdiges Spiel verloren. Ohne die Stars gab es für die Golden State Warriors nichts zu holen. Die NBA am Freitagmorgen.

Mit dem Brett ins Glück: RJ Barrett beim wilden Dreier kurz vor der Sirene. NBAE via Getty Images

Ein bitteres 105:108 stand am Ende aus Sicht der Celtics auf dem Videowürfel im Madison Square Garden. Mit der Schlusssirene hatte kurz zuvor RJ Barrett einen wilden Dreier versenkt - vom Brett fiel der Ball durch die Reuse, und die Fans der New York Knicks sich freudetrunken in die Arme. "Ehrlich gesagt habe ich den Ball gar nicht reingehen sehen, aber anhand der Reaktion aller anderen wusste ich es", sagte Barrett. Sein Team hatte Mitte des zweiten Viertels bereits mit 24 Zählern im Hintertreffen gelegen, sich dann jedoch zu einer großartigen Aufholjagd aufgerafft.

Matchwinner neben Barrett war Evan Fournier: 41 Punkte sind Karriererekord für den Franzosen, der gleich zehn Dreier verwandelte. Schröder war mit 20 Punkten nach Jayson Tatum (36) zweitbester Schütze der Celtics (18:21), leistete sich in der dramatischen Schlussminute aber auch seinen einzigen Ballverlust der Partie. Durch die Niederlage rutschten die Kelten hinter die Knicks (19:20) in der Eastern Conference auf Platz 11 zurück. Die ersten Zehn gehen nach der Regular Season in die Saisonverlängerung.

Personalsorgen lassen Clippers abrutschen

Ohne die weiterhin verletzten Stars Paul George und Kawhi Leonard sowie Center Isaiah Hartenstein befinden sich die Los Angeles Clippers weiter im Tief. Das 89:106 beim Top-Team Phoenix Suns (30:8) war die siebte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen. Den Suns, die Mastermind Chris Paul per Triple-Double (14/13/10) zum Erfolg führte, gelangen als erstem Team in dieser Saison 30 Siege.

Die Marke verfehlten erneut die ebenfalls von personellen Problemen geplagten Golden State Warriors. Ohne die angeschlagenen Stephen Curry und Draymond Green und nach wie vor ohne Shooter Klay Thompson unterlagen die "Dubs" 96:101 bei den New Orleans Pelicans, für die Brandon Ingram (32 Punkte) den Unterschied ausmachte. Das aktuell erfolgreichste Team sind derweil die Memphis Grizzlies. Das klare 118:88 gegen die Detroit Pistons war bereits der siebte Sieg in Serie, bei dem Jungstar Ja Morant erneut voranging (22 Punkte, neun Rebounds, sechs Assists).