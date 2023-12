Sturz und Zusammenprall mit Klopp: Liverpools Tsimikas bricht sich das Schlüsselbein

Neben dem verpassten Sieg des FC Liverpool im Topspiel gegen den FC Arsenal (1:1) müssen die Reds auch noch eine bittere Pille schlucken und lange auf Kostas Tsimikas verzichten. Der Grieche verletzte sich auf nicht alltägliche Art.

Was war passiert? In der 33. Minute lieferte sich Tsimikas mit Arsenals Bukayo Saka an der Außenlinie einen körperbetonten Zweikampf. Infolge dessen ging Tsimikas zu Boden - und räumte im Fallen sogar noch seinen eigenen Coach Jürgen Klopp ab.

Tsimikas' Schlüsselbein ist gebrochen

Für den Griechen ging es nicht weiter, wenige Minuten später musste er offensichtlich mit einer Schulterverletzung gegen Joe Gomez ausgewechselt werden. Am Morgen von Heiligabend bewahrheiteten sich dann die Befürchtungen: Tsimikas hat sei bei der Szene einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und wird Liverpool lange Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Tsimikas habe die Leistung seines Teams gegen Arsenal "massiv überschattet", sagte Klopp. Denn der deutsche Coach muss auf der linken defensiven Position bereits auf Andrew Robertson verzichten, der ebenfalls mit einer Schulterverletzung ausfällt.

Ich würde Kostas am liebsten mein Schlüsselbein geben, wenn er dann wieder fit wäre Jürgen Klopp

Klopp selbst wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt. "Mir ging es in diesem Moment völlig gut", berichtete er. Und zunächst glaubte der 56-Jährige, dass auch Tsimikas glimpflich davongekommen sei: "Aber dann sagte er: 'Nein, es ist gebrochen.'"

Klopp selbst hat die Szene gar nicht genau mitbekommen: "Ich war mir nicht sicher, ob ich auf ihn gefallen bin oder wie es genau passiert ist." Die Folgen jedenfalls würde Klopp gerne ungeschehen machen: "Ich würde Kostas am liebsten mein Schlüsselbein geben, wenn er dann wieder fit wäre", sagte Klopp.

Saka entschuldigt sich: "Es war keine Absicht"

Auch der Auslöser der Situation zeigte sich untröstlich: "Ich habe gehört, dass er ins Krankenhaus gegangen ist, und möchte mich entschuldigen", sagte Saka. "Es war keine Absicht."

Für Saka war es ein 50:50-Zweikampf, bei dem beide Spieler mit der Schulter agierten. Da er der Meinung war, dass die Aktion kein Foulspiel gewesen sei, habe er sich auf den Angriff konzentriert und die Folgen gar nicht mitbekommen. "Ich habe nicht gesehen, dass er schwer gestürzt und in Klopp gefallen ist"