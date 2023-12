"Fotofinish": Bonuccis Wechsel zur Roma angeblich geplatzt

Seit Tagen wird Leonardo Bonucci mit einem Wechsel zurück nach Italien in Verbindung gebracht. Ein Transfer zur AS Roma kommt aber wohl nicht zu Stande.

Leonardo Bonucci will Union Berlin verlassen - aber wohl erstmal nicht zur Roma wechseln. Mondadori Portfolio via Getty Images

Wie der italienische Corriere dello Sport berichtet, wird Leonardo Bonucci nicht zur Roma wechseln. Der Spieler konnte sich demnach mit der Giallorossi nicht auf einen Wechsel einigen, obwohl eine Übereinkunft italienischen Medien zufolge sehr nahe war. Dort ist teilweise von einem "Fotofinish" die Rede, der Europameister soll in seinem Urlaub nur noch auf den entscheidenden Anruf gewartet haben, um zur Vertragsunterschrift zu reisen.

Bonucci war angeblich sogar bereit, auf sein Dezember-Gehalt bei Union zu verzichten, um den Wechsel zu beschleunigen.

Roma-Fans hatten sich gegen eine Verpflichtung positioniert

Dass der Deal nun doch noch platzte, lag auch am Protest der Roma-Fans. Diese hatten sich klar gegen einen Verpflichtung des 36-Jährigen positioniert. Grund: Bonucci hat jahrelang für Ligarivale Juventus gespielt. Italienische Medien berichteten allerdings auch, dass bei den Verantwortlichen des aktuell Tabellen-6. der Serie A um Trainer José Mourinho Zweifel bestanden, ob Bonucci auf Dauer eine Verstärkung sein kann.

Auf eine kurzfristige Lösung sind die Hauptstädter allerdings weiterhin angewiesen. In der Defensive besteht Bedarf, da der Ex-Frankfurter Evan Ndicka am Afrika-Cup teilnehmen wird und Chris Smalling und Marash Kumbulla verletzt sind. Bonucci wird diese Lösung aber wohl nicht sein, sollte es nicht doch noch zu einer unverhofften Kehrtwende kommen.

Wie es nun mit dem wechselwilligen Verteidiger weitergeht, ist offen. Klar ist, dass Bonucci nach nur vier Monaten in Berlin gerne nach Italien zurückkehren würde, allein um in der Nähe seiner Familie zu sein, die ihm nicht nach Deutschland gefolgt und stattdessen in der Heimat geblieben ist.

Das wohl zu Ende gehende Intermezzo in Deutschland verlief für Bonucci und seinen Klub sowieso anders als erhofft: In der Champions League schieden die Köpenicker aus, in der Bundesliga stecken sie im Abstiegskampf fest. Bonucci kam dabei zu lediglich zehn Pflichtspiel-Einsätzen, musste sich außerdem öffentlich gegen Behauptungen wehren, er habe sich mit Ex-Trainer Urs Fischer überworfen. In sieben Bundesliga-Partien kommt er auf einen schwachen Notenschnitt von 4,20.