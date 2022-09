Foti überzeugt bei Hannover II und hofft auf Spielzeit in der 2. Liga

Gegen Emden hat die U 23 von Hannover 96 ihren Aufwärtstrend bestätigt, was auch viel mit Antonio Foti zusammenhing, der die Regionalliga-Stippvisite als Empfehlungsschreiben für die Zweitliga-Elf der Niedersachsen nutzten wollte.

Gelungener Ausflug in die Regionalliga: Antonio Foti will schon bald wieder für Hannover 96 in der 2. Bundesliga auflaufen. IMAGO/Fotostand

Ein wenig hatte das späte Gegentor Fynn Arkenberg die Laune verhagelt. Der Routinier von Hannover 96 II hatte die Partie gegen Kickers Emden mit seiner Mannschaft im Griff, und die Hannoveraner führten bereits mit 5:0. Weil Tade Niehues von keinem mit einem roten Trikot energisch angegriffen wurde, konnte er zum Ehrentreffer einschießen. "Das ist schon ärgerlich und drückt die Stimmung", sagte Arkenberg. Dennoch sieht der Abwehrspieler einen positiven Trend im Team.

Zu diesem positiven Trend hatte auch Antonio Foti beigetragen. Der 96-Profi sollte in der U 23 Spielpraxis sammeln. Und der Leihspieler von Eintracht Frankfurt überzeugte bei seinem ersten Auftritt in der zweiten Mannschaft durchaus. So köpfte er bereits in der zweiten Minute zur Führung ein. "Es ist großartig, ein Tor zu machen. Aber noch wichtiger ist die Spielpraxis für mich, um bei den Profis auf Einsatzzeiten hoffen zu können", sagte er. Er habe zwar nicht viel mit seinen Mitspielern gesprochen, sagte über sie dennoch: "Das sind gute Jungs." Das sieht auch Arkenberg so. "Wir steigern uns kontinuierlich. Zwar gäbe es auch immer mal wieder leichte Rückschritte. Doch besonders der Sieg bei der U 21 des HSV und nun der zweite Erfolg in Serie motiviere, den Weg erfolgreich weiter zu bestreiten. Die Emder seien „nicht unbedingt der Maßstab" gewesen, meinte Arkenberg. "Aber man muss gegen die auch erst einmal fünf Tore machen."

Das sah auch Trainer Daniel Stendel so. "Es freut mich für unsere Offensive, dass sie die fünf Tore gemacht hat." Das wohl sehenswerteste Tor gelang Monju Momuluh. Nach einem Emder Freistoß kam er Mitte der eigenen Hälfte an den Ball und schaltete schnell um. Er beschleunigte, war nicht mehr zu stoppen. Der Lohn: Ein Schuss aus 18 Meter flach in die Maschen. Mit dem 2:0 hatte 96 fortan besonders leichtes Spiel und hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können. Arkenberg ist mit 13 Punkten auf dem Konto nicht unzufrieden. "Aber es hätten auch drei mehr sein können. Wir hatten in einigen Spielen guten Fußball gezeigt, uns aber nicht belohnt." Der 26-Jährige setzt als erfahrener Kicker darauf, das Team weiter zu leiten. "Die Jungs haben den Drang nach vorne", sagte er. Da müsse man den Nebenmann manchmal etwas coachen und dafür sorgen, dass immer ausreichend Absicherung vorhanden ist.

Flutlicht brennt am helllichten Tag

Erstaunlich: In Zeiten, in denen die Politik zum Energiesparen aufruft, lässt Hannover 96 im Eilenriedestadion bereits vor und auch während der Partie das Flutlicht an. Dabei waren im Verlauf der Begegnung nur vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen. Immerhin: Pünktlich mit dem Schlusspfiff wurde das Flutlicht ausgeschaltet. Wenngleich es sportlich derzeit läuft, in Sachen Ressourcenschonung kann Hannover 96 sicher noch etwas lernen.