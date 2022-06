Foster: "Einfach den Moment genießen und unser Bestes geben"

Englands U 19 zog bei der Europameisterschaft ohne Gegentor ins Halbfinale ein. Dort wollen die Three Lions gegen Italien mit der "englischen Spielweise" bestehen.

Die englische U-19-Nationalmannschaft sorgte bei der Europameisterschaft in der Gruppenphase für Furore. In den bisherigen drei Partien kassierten die Three Lions kein einziges Gegentor und trafen ihrerseits siebenmal ins Netz - nur die Franzosen waren mit elf Toren erfolgreicher. Der Blick auf die Statistik und die Spielweise verdeutlichen, dass die Engländer bislang die Vorgaben ihres Trainers optimal umsetzen. "Wir wollen die englische Art spielen, hohe Intensität und hohes Tempo mit Kontrolle", erläutert Coach Ian Foster.

Chukwuemeka und Scarlett stechen hervor

Jeder soll aus seiner Sicht unabhängig von den Trikots erkennen, dass es sich um eine englische Mannschaft handelt. Besonders zwei Spieler drängten sich bisher in den Fokus: Carney Chukwuemeka und Dane Scarlett - sie dürfen sich sicherlich Hoffnungen machen, irgendwann auch für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen: "Es wird Spieler geben, die für England Seniorenfußball spielen werden, und es wird Spieler geben, die das nicht tun werden", so Foster und führt aus: "Aber sie haben alle eine wundervolle Zeit. Wir werden einfach den Moment genießen und unser Bestes geben, um Italien zu schlagen."

Auf den Spuren von Mount und Nmecha

Das Halbfinale gegen die Squadra Azzura soll nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum zweiten U-19-Europameisterschaftstitel der Engländer sein - zum einzigen Mal gewannen sie 2017 die Trophäe. Im damaligen Finale gegen Portugal hatten zwei Spieler, die inzwischen in einer A-Nationalmannschaft aktiv sind, großen Anteil am Erfolg: Mason Mount und ein gewisser Lukas Nmecha, der jetzt bekanntlich für den DFB aufläuft.

Die prominenten Vorgänger und Southgate als Nationaltrainer, der auf junge Spieler setzt, werden dem Team noch extra Motivation geben: "Gareth hat bewiesen, dass er Spielern eine Chance gibt. Er hat bereits einen Spieler des Jahrgangs 2003 in seinem Kader (Jude Bellingham, Anmerkung d. R.). Das gibt großen Ansporn", erklärt der 45-jährige Cheftrainer.