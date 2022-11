Fossi verteidigt Hasenhüttl und hofft auf Wegners Rückkehr

Der VfB Oldenburg trifft am Wochenende auf Rot-Weiss Essen und will nach vier Niederlagen mal wieder gewinnen. Max Wegner soll dabei helfen.

Vier verlorene Drittliga-Spiele am Stück - Aufsteiger Oldenburg ist im Drittliga-Klassement wieder bedrohlich nahe an die Abstiegszone gerutscht. Drei Punkte haben die Niedersachsen noch Vorsprung auf den Viertletzten.

Allzu verständlich, dass die Mannschaft von Trainer Dario Fossi das Ruder endlich herumreißen will. Nächster Halt: Am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen ins Marschweg-Stadion.

Immerhin kann Fossi wohl wieder aus dem Vollen schöpfen. Heißt insbesondere: Kapitän und Torjäger Max Wegner (33, vier Treffer, eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 3,33) soll nach seinen Oberschenkelproblemen in die Startformation zurückkehren und vorne Gefahr heraufbeschwören.

Hasenhüttl braucht mehr Flanken

"Ich bin sehr optimistisch", sagte Fossi, der als Ersatz auf Patrick Hasenhüttl (25) gesetzt hatte. Der Österreicher, zum Ende der Transferperiode von Austria Klagenfurt in den deutschen Profifußball zurückgelotst, stand in den vergangenen drei Spielen stets in der Anfangself, konnte jedoch nicht überzeugen (Notenschnitt 4,67 - kein Tor). "Patrick ist eher der Typ, der in der Box mit Flanken gefüttert werden muss", verteidigte Fossi den Sohn des Southampton-Coaches Ralph Hasenhüttl.

Ferner positiv für den VfB: Routinier Manfred Starke (31, 13 Einsätze, zwei Tore, Notenschnitt 3,50) ist nach der Geburt seines Sohnes wieder dabei.