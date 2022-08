Fortunas Hoffmann: "So gut ist der Start nicht"

Acht Punkte nach fünf Spielen. Fortuna Düsseldorfs Startausbeute erscheint durchwachsen, André Hoffmann ist sie gar zu gering ausgefallen. Trainer Daniel Thioune sieht es nicht ganz so.

"Wir haben nach zwei Spielen sechs Punkte gehabt und haben jetzt acht", rechnete der Düsseldorfer Kapitän bei "Sky" nach dem 2:2 in Braunschweig vor und stellte fest: "So gut ist der Start nicht." Richtig einordnen könne er die Punkteausbeute aber auch nicht, so ist ihm die nackte Zahl "zu wenig, aber wenn man die Leistung sieht, dann sind die acht Punkte wiederum okay."

Coach Daniel Thioune kann indes "mit der aktuellen Situation noch gut leben", wenngleich auch er gerne zwei Punkte mehr auf der Habenseite hätte. Zu mehr als einem Unentschieden hat es beim "Spektakel" in Braunschweig aber nicht gereicht - letztlich sei es aber auch ein leistungsgerechtes Remis gewesen und "ein guter Punkt für uns. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, in denen sie das Spiel auf ihre Seite hätten ziehen können."

Hoffmann sah es ähnlich. "Wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt und die Klarheit der Braunschweiger Chancen sieht, muss man mit dem Unentschieden zufrieden sein", sagte der Abwehrmann, lobte die Eintracht ("Sie waren brutal entschlossen und haben leidenschaftlich verteidigt") und widmete sich anschließend der Fehleranalyse: "Wir brauchen mehr Kontrolle. Wir kriegen zu viele Gegentore. Wir haben in den letzten zwei Spielen vier Tore geschossen, aber auch vier kassiert. Das sind dann Punkte, die wir liegen lassen."

Woran es nun zu arbeiten gilt, das verriet nicht nur der Trainer. "Wir müssen defensiv besser werden", forderte Torschütze Marcel Sobottka, während Thioune über "Restverteidigung, Ballbesitz und Ungenauigkeiten" sprach. Der 48-Jährige ließ es sich aber auch nicht nehmen über positive Aspekte zu sprechen. "Wenn man zweimal in Rückstand gerät und zurückkommt, dann zeugt das von einer guten Mentalität."