Fortunas Ampomah verpasst Flug: "Die Gründe werden besprochen"

Fortuna Düsseldorf hat die Winterpause beendet und das Training aufgenommen. Zwei Spieler fehlten und einer wird sich erklären müssen.

Am 2. Januar ging es um 15 Uhr im Arena-Sportpark wieder los. Planmäßig nicht dabei war WM-Teilnehmer Ao Tanaka. Nachdem er mit Japan das Achtelfinale in Katar erreicht hatte, hat er noch bis Ende der Woche frei.

Dagegen wurde Nana Ampomah von Trainer Daniel Thioune sehr wohl vermisst. Der Klub teilte mit, dass Ampomah seinen Flug von Ghana nach Düsseldorf nicht antreten konnte und deshalb erst in den nächsten Tagen in Düsseldorf zurückerwartet wird. "Die Gründe dafür werden besprochen, sobald der Spieler wieder in Düsseldorf ist", schreibt die Fortuna auf Twitter.

Ampomah spielt in dieser Saison bisher keine Rolle und stand lediglich bei einer Partie im Kader. Zum Einsatz kam er nur bei einem Spiel in der Regionalliga. Dort wusste er immerhin mit einem Doppelpack gegen den SV Lippstadt zu überzeugen (3:1).

Für den Rest des Düsseldorfer Teams steht nach den ersten Einheiten in dieser Woche am Freitag ein Testspiel gegen Drittligist SV Meppen auf dem Programm (14 Uhr). Am Sonntag hebt der Tross schließlich nach Marbella (Spanien) ins Trainingslager (bis 15. Januar) ab. Dort wartet am Dienstag in einem weiteren Spiel Borussia Dortmund als Gegner.