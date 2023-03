Fortuna wie zuletzt im März 2012 - Besonderes Kunststück von Hennings

Mit einem dominanten Auftritt in Rostock hat Fortuna Düsseldorf für die nächste Trainerentlassung in der 2. Bundesliga gesorgt. Routinier Rouwen Hennings gelang beim 5:2 ein besonderes Kunststück.

Fortuna Düsseldorf hat den Traum von der Bundesliga-Rückkehr längst noch nicht aufgegeben. Das Team von Trainer Daniel Thioune verkürzte den Rückstand auf den Hamburger SV (nur 0:0 gegen Kiel) vor der Länderspielpause auf sieben Zähler. Das nächste Heimspiel bestreitet F95 zum Auftakt des 26. Spieltags ausgerechnet gegen den HSV und könnte somit auf vier Punkte ranrücken an Relegationsrang drei.

Das 5:2 in Rostock war ein perfekter Booster fürs Düsseldorfer Selbstvertrauen. Zum ersten Mal seit März 2012 erzielte Fortuna wieder fünf Treffer in nur einem Zweitliga-Spiel: Damals gewann F95 mit 5:0 beim Karlsruher SC - Oliver Fink, Maximilian Beister, Ken Ilsö, Sascha Rösler und Andreas Lambertz besorgten die Tore. Am Ende der Saison stand Düsseldorf auf Rang drei und schaffte in der Relegation gegen Hertha BSC (2:1, 2:2) den Aufstieg in die Bundesliga.

Sicherlich ein Warnschuss für den HSV, den er vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Besonders mit ihrer Leistung in den ersten 45 Minuten ließen die Düsseldorfer aufhorchen. Zur Pause führte Fortuna in Rostock bereits mit 3:0, eine Vorentscheidung war da gefallen. "Wir haben in der ersten Halbzeit alles auf den Platz gebracht. Das war sehr, sehr lobenswert", so Coach Thioune, der zu Recht eine "völlig verdiente Pausenführung" sah.

Mit dem 4:0 machte Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann frühzeitig den Deckel drauf. Für den 30-Jährigen war es das zweite Tor an diesem Nachmittag - in der ganzen Saison 2022/23 hatte er zuvor keinen einzigen Treffer erzielt. "Ich war selber überrascht, was mit mir los war", erklärte Zimmermann dem vereinseigenen Sender mit einem Lachen: "Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Doppelpack erzielt."

Thioune über "Zimbo": "Ich hatte ihn ein wenig gekitzelt"

Thioune hatte nach eigener Aussage Anteil an Zimmermanns seltener Torgefahr. "Ich hatte ihn ein wenig gekitzelt und ihn darauf hingewiesen, dass diese Saison eine Nullnummer für ihn werden könnte, wenn er kein Tor mehr schießt", sagte Düsseldorfs Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mit einem Schmunzeln.

Kritische Töne stimmte Christoph Klarer an, der für Fortuna acht Minuten vor Schluss den 5:2-Endstand erzielt hatte. "Die Art und Weise, mit der wir die Gegentore bekommen haben, war sehr billig", haderte der Österreicher. Vor der Pause sei F95 "mit ordentlich Wucht auf den Gegner zugerollt", nach dem Seitenwechsel sah es anders aus. "In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele unnötige Ballverluste, obwohl wir das vierte Tor gemacht haben - das müssen wir uns ankreiden lassen", befand der 22-Jährige nach Fortunas zweitem Auswärtssieg in Serie.

Hennings hat jetzt gegen alle 18 Zweitligisten getroffen

Besonders war die Partie auch für Angreifer Rouwen Hennings, der in seinem neunten Profispiel gegen Hansa Rostock erstmals gegen die Kogge traf. Der FCH war der letzte der 18 aktuellen Zweitligisten, gegen den Hennings noch nicht getroffen hatte. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel richtig gemacht", lobte der Zweitliga-Torschützenkönig von 2015: "Es hat sehr viel Spaß gemacht und nahezu alles ging auf, was wir uns vorgenommen hatten."

Die zwei Gegentreffer wollte Hennings nicht überbewerten. "Es gab Phasen, in denen wir Druck aushalten mussten, aber das ist auch normal - Rostock steht mit dem Rücken zur Wand und hat alles versucht. Wenn man aber hier unter diesen Voraussetzungen mit 5:2 gewinnt, kann man sehr zufrieden sein", so der 35-Jährige.

In die gleiche Kerbe schlug Thioune, der mit einem "guten Gefühl in die Länderspielpause" geht. Für das Duell mit dem HSV, den der 48-Jährige zwischen Juli 2020 und Mai 2021 als Cheftrainer betreute, dürfte vor allem er bestens gerüstet sein.