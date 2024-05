Fortuna verpflichtet Duo für U 23

Die Düsseldorfer Fortuna verpflichtet mit Leonard Brodersen (20, Teutonia Ottensen) und Noah Förster (19, Alemannia Aachen U 19) zwei Defensivspieler für ihre U-23-Mannschaft. "Mit Leonard und Noah haben wir zwei spannende Defensivspieler verpflichten können, die sehr gut in unser Anforderungsprofil passen. Leonard hat in seiner bisherigen Laufbahn trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrungen sammeln können, während Noah alle Voraussetzungen mitbringt, um bei uns im Seniorenfußball sofort Fuß zu fassen", freut sich Stefan Vollmerhausen, sportlicher Leiter NLZ, auf beide Sommer-Neuzugänge.