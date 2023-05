Fortuna verabschiedet fünf Spieler - Zukunft von Hendrix ungewiss

Für Fortuna Düsseldorf wird der 33. Spieltag ein ganz besonderer. Der Verein verabschiedet nach dem Heimspiel gegen Hannover 96 fünf Spieler - unter anderem Rouwen Hennings, dessen Abschied von F95 erst am Vormittag bekanntgegeben wurde.

Nachdem Hennings' Abschied von der Fortuna schon am Morgen kommuniziert wurde, hat die Fortuna nun auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Hannover 96 bekanntgegeben, dass auch Raphael Wolf, Top-Torschütze Dawid Kownacki, Michal Karbownik und Kwadwo Baah am Sonntag verabschiedet werden.

Kownacki nach Bremen? - Karbownik vorerst zurück zu Brighton

Vor allem die Abgänge von Kownacki und Karbownik dürften Düsseldorf sehr schmerzen, stellten die beide Polen doch wichtige Säulen in der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune dar. Während Kownacki aller Voraussicht nach in Deutschland bleibt und mit einem Wechsel zu Bundesligist Werder Bremen liebäugelt, kehrt sein Landsmann höchstwahrscheinlich zurück zu Premier-League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion, der den Außenverteidiger an die Fortuna ausgeliehen hatte.

Wir müssen davon ausgehen, dass uns Micky verlässt. Sportdirektor Christian Weber

"Stand heute ist keine Option da, um zu einer gütlichen Einigung zwischen den beiden Vereinen zu kommen", erklärte Sportdirektor Christian Weber, der sich ausnahmsweise ebenfalls den Fragen der Journalisten auf der PK stellte. Auf Nachfrage stellte er klar, dass die Tür zu sei, "weil die finanziellen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Wir haben versucht Brighton kreative Optionen aufzuzeigen, doch sie sind nicht bereit dazu, finanzielle Abstriche zu machen. Wir müssen davon ausgehen, dass uns Micky (Karbownik, Anm. d. Red.) verlässt."

Hendrix-Zukunft unsicher

Noch nicht final entschieden ist indes die Zukunft von Jorrit Hendrix. Der Niederländer ist aktuell noch verletzt (Unterarmbruch) und kann in der laufenden Spielzeit ebenso wie Ao Tanaka (Innenbandriss) nicht mehr mitwirken. Demnach trainiere der Japaner zwar mit dem Ball, ist aber noch nicht wieder im Kreise der Mannschaft.

Oberdorfs Einsatz ist fraglich, Sobottka ist dabei

Daneben ist ein Einsatz von Tim Oberdorf fraglich. "Er bekommt heute noch die Maske. Wir müssen probieren, inwieweit er mit der Maske Fußballspielen kann", kommentierte Thioune die Situation beim Mittelfeldakteur, der sich nach einem Luftduell mit St. Paulis Jackson Irvine am vergangenen Samstag die Nase brach und sich einer Operation unterziehen musste.

Erfreulich ist, dass Marcel Sobottka wieder voll dabei ist und ganz sicher am Sonntag eine Option für den Kader darstellt.

Thioune verteilt keine Geschenke

Mit Blick auf das Aufeinandertreffen mit Hannover weiß Thioune, dass die Mannschaft von Stefan Leitl "in der Lage ist, jedem Gegner wehzutun. Das macht sie sehr gefährlich". Ob Thioune etwa Geschenke in Sachen Startelf verteilt, beantwortete der Übungsleiter klar. "Wir probieren nichts aus. Wir werden nur mit Spielern anfangen, die sich die Spieltags-Nominierung und die Platzzeit verdient haben."