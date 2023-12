Fortuna stattet Talent Suso mit Profivertrag aus

Anfang Dezember feierte er sein Zweitliga-Debüt im Trikot von Fortuna Düsseldorf, nun folgt mit dem Profivertrag der nächste Schritt in der noch jungen Karriere des Sima Suso. Wie Fortuna Düsseldorf am Freitag mitteilte, hat das 18-jährige Mittelfeld-Talent einen langfristigen Vertrag unterschrieben, über die genaue Laufzeit gab es keine Angaben. "Mit den ersten Profi-Einsätzen ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich weiß, dass ich noch ganz am Anfang meines Weges bin und noch viel lernen muss", wird Suso, der aktuelle Kapitän der U 19, in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich bin froh, dass ich hier bei der Fortuna die Chance dazu bekomme."