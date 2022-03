Fortuna spielt auch unter Thioune das alte Lied

Fortuna Düsseldorf ist seit Daniel Thiounes Amtsübernahme ungeschlagen, doch die späten Gegentore konnte auch der neue Chefcoach noch nicht verhindern.

Seit sechs Spielen ist Daniel Thioune bei Fortuna Düsseldorf im Amt, seit sechs Spielen haben die Rheinländer nicht verloren. Dass das Abstiegsgespenst aber noch immer nicht verbannt ist, hat auch was mit den späten wie ärgerlichen Gegentoren zu tun.

So wähnten sich die Fortunen auch am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV auf der Siegerstraße, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit das böse Erwachen kam.

Bis dahin schien das Glück für die Düsseldorfer Anhänger perfekt zu sein. Ihre Mannschaft hatte ein gutes und leidenschaftliches Spiel gegen den HSV gezeigt. Die Fortuna war zwar spät, aber immerhin rechtzeitig durch ein Tor vom lange verletzten Adam Bodzek belohnt worden (85.).

Bodzek auf Rekordkurs

Übrigens: Der Routinier traf im Alter von 36 Jahren und 193 Tagen. Nur zwei Fortunen waren bei ihrem letzten Zweitligator älter: Petr Rada war im Mai 1995 36 Jahre und 280 Tage, Frank Mill im gleichen Monat 36 Jahre und 286 Tage alt.

Doch der späte Ausgleich durch Hamburgs Robert Glatzel (90.+3) wirkte wie ein Kater, der den Düsseldorfern in dieser Saison so bekannt vorkommt.

Thioune: "Das war nicht nur Pech"

"Die späten Tore haben uns allein in den beiden letzten Spielen vier Punkte gekostet", sagte Thioune. Dabei gestattet sich Düsseldorfs Trainer keinen Blick in die Zeit vor seiner Amtsübernahme, in der in dieser Saison eine Vielzahl von Punkten in den letzten Minuten vergeben worden war. Es war die siebte Partie, in der die Fortuna in der Schlussphase Spiele verloren oder nur unentschieden gespielt hat. "Was vor meiner Zeit war, kann ich nicht beurteilen", sagte Thioune, "aber das war nicht nur Pech."

Der Nachfolger von Christian Preußer machte vor allem unnötige Fouls und Ballverluste dafür verantwortlich, dass seine Mannschaft die Druckphase der Hamburger letztlich doch nicht unbeschadet überstand. Andernfalls wäre auch die letzte Ecke, die zum 1:1 führte, überhaupt nicht zustande gekommen.

Es fehlt an Effizienz

Allerdings können sich die Düsseldorfer auch in anderer Richtung einem Vorwurf nicht entziehen: Wer so viele klare Möglichkeiten auslässt wie in diesem Spiel, darf sich über eine späte Bestrafung nicht wundern - allenfalls ärgern. An der Effizienz muss gearbeitet werden, damit ein so leidenschaftlicher Auftritt der Fortunen auch entsprechend belohnt wird.

Testspiel gegen Twente Enschede

Die nächste Chance, den momentanen Abstand von vier Punkten auf den Relegationsplatz zu vergrößern, gibt es nach der Länderspielpause auswärts im Wildpark beim Karlsruher SC (Sonntag, 3. April). Am morgigen Donnerstag wird in einem Testspiel gegen Twente Enschede (13 Uhr) geübt.