Fortuna präsentiert "größten Trikot-Deal in der Vereinsgeschichte"

Fortuna Düsseldorf geht den neuen strategischen Weg mit einem neuen Haupt- und Trikotsponsor an, der sich gleich für fünf Jahre an den Zweitligisten band.

Fortuna Düsseldorf hegt weiterhin Hoffnungen, im letzten Moment doch noch via Relegation um den Bundesliga-Aufstieg zu spielen. Aber egal, in welcher Liga die Rheinländer in der neuen Saison spielen werden: Ihre Trikotbrust wird sich nach fünf Jahren verändern.

Was bereits am Dienstag durchgesickert war, machten die Fortunen am Mittwochmittag offiziell: Die "Targobank" ersetzt zum 1. Juli "Henkel" als Haupt- und Trikotsponsor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf band sich gleich bis Sommer 2028 an den Zweitligisten und ist damit tragender Bestandteil der neuen strategischen Ausrichtung "Fortuna für alle", mit der der Klub unter anderem anstrebt, allen Fans freien Eintritt zu den Heimspielen zu ermöglichen. Das soll mit Sponsoring-Einnahmen ausgeglichen werden.

"Wir sind froh, dass die Targobank den neuen Weg der Fortuna langfristig begleitet und unsere Idee mitträgt, den Fußball in Düsseldorf wieder mehr Menschen zugänglich zu machen", sagt Fortuna-Vorstandschef Alexander Jobst. "Es handelt sich um den größten Trikot-Deal in der Vereinsgeschichte."

Die "Targobank" ist Teil eines 45-Millionen-Euro-Deals

Zu den finanziellen Rahmenbedingungen macht die Fortuna zwar keine konkreten Angaben, schreibt aber, dass die "Targobank" und weitere Unternehmen in den nächsten fünf Jahren zusammengerechnet rund 45 Millionen Euro fließen lassen werden. Darin sei auch das Trikotsponsoring enthalten.

Jobst weiter: "'Fortuna für alle' ist deutlich mehr als freier Eintritt: Die neuen Sponsoring-Gelder fließen nicht nur in den Profikader, sondern auch in den Nachwuchsbereich, Frauenfußball, die digitale Infrastruktur und soziale Projekte und den Breitensport in der Stadt. Mit der Targobank haben wir eine Partnerin, die diesen Weg aus Überzeugung und langfristig mit uns geht. Das haben wir seit dem ersten Gespräch gespürt."

Drei Spieltage vor dem Saisonende steht die Fortuna auf dem fünften Platz - vier Punkte hinter dem drittplatzierten Hamburger SV und punktgleich mit dem Vierten FC St. Pauli, beim dem sie am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert.