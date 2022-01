Fortuna Köln verpflichtet Dej und Thaqi

Die Kölner Fortuna hat am letzten Tag der Wintertransferperiode doppelt zugeschlagen. Beide Neuzugänge haben keinen weiten Weg hinter sich: Albin Thaqi kommt von Dortmund II, André Dej aus Aachen.

Neu in der Kölner Südstadt: André Dej (li.) und Albin Thaqi.

Albin Thaqi ist die Reaktion der Fortuna auf die Ausfälle der Innenverteidiger Jan-Luca Rumpf und Jannik Löhden. Der 19-Jährige kommt also nicht nur für die Zukunft, sondern soll dem Vierten der Regionalliga West sofort weiterhelfen. "Mit Albin", wird Kölns Cheftrainer Alexander Ende auf der Vereinswebsite zitiert, "konnten wir einen jungen, fußballerisch starken und gut ausgebildeten Innenverteidiger verpflichten."

Der Deutsch-Kosovare Thaqi spielte bis 2013 sowie ab 2017 im Jugendbereich von Borussia Dortmund (zwischenzeitlich bei Erzrivale Schalke 04), bevor er letzten Sommer in den Kader der U 23 der Schwarz-Gelben aufrückte. In der 3. Liga kam er aber bislang kaum zum Zug und stand in nur zwei Partien auf dem Feld.

Dej "war bereits im Sommer einige Wochen bei uns"

Als deutlich erfahrenerer Mann wechselt André Dej von Alemannia Aachen in die Kölner Südstadt. Der 29-jährige Mittelfeldakteur spielte ein halbes Jahr als Stammkraft am Tivoli, zuvor bereits zweimal beim Kölner Stadtrivalen Viktoria sowie in Lotte und Regensburg. Insgesamt bringt es der gebürtige Kölner auf stolze 90 Dritt- und 137 Regionalligaspiele.

"Aufgrund des Ausfalls von Nico Brandenburger", erklärt Fortuna-Sportvorstand Stefan Puczynski, "mussten wir auf dieser Position nochmals nachlegen. André war bereits im Sommer einige Wochen bei uns im Training und benötigt daher keinerlei Eingewöhnungszeit. Er kennt die Mannschaft, die Mannschaft kennt ihn und er weiß, wie wir Fußball spielen wollen."