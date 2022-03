Fortuna Köln und Trainer Ende trennen sich nach der Saison

Diese Meldung kommt überraschend: Trainer Alexander Ende (42) wird den Regionalligisten Fortuna Köln zum Ende der Saison verlassen.

Verein und Trainer konnten sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, teilte Fortuna Köln am Donnerstag lediglich mit - verbunden mit den üblichen Dankesworten: "Für sein enormes Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren danken wir Alexander Ende sehr. Er war maßgeblich verantwortlich dafür, den S.C. Fortuna in der Spitzengruppe der Regionalliga West zu etablieren."

Ende hatte Fortuna im Sommer 2020 übernommen, aktuell befindet er sich mit den Kölnern im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. Nach 30 Spielen rangiert der Klub nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Preußen Münster auf Tabellenplatz drei.

Darüber hinaus wird es bei der Fortuna noch weitere personelle Veränderungen geben, die in den nächsten Tagen verkündet werden sollen. "Losgelöst von der Personalie des Trainers wird der Verein seine sportlichen Strukturen weiterentwickeln und insbesondere die Durchlässigkeit vom Jugendleistungszentrum zur ersten Mannschaft stärken", heißt es in der Mitteilung. Die "Rückkehr in die 3. Liga bei gleichzeitiger Garantie der finanziellen Solidität" bleibe dabei das vorrangige Ziel.

Aufstieg von der Regionalliga zur 3. Liga: Fragen und Antworten