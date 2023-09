Fortuna Köln schlägt Gütersloh - Ahlen ärgert RWO - Düren deutlich - Aachen strauchelt

Im Reserveduell durfte Borussia Mönchengladbach gegen den SC Paderborn einen Heimsieg feiern. Der Wuppertaler SV musste sich gegen den SC Wiedenbrück mit einem Remis begnügen. Gleiches galt für Alemannia Aachen in Düsseldorf. An der Spitze bleibt Fortuna Köln nach dem 3:0-Sieg gegen Gütersloh. RWO verzweifelte in Ahlen.

Aachen strauchelt bei Schlusslicht Düsseldorf

Alemannia Aachen rennt weiterhin der (Aufstiegs-)Musik weit hinterher. Bei Schlusslicht Fortuna Düsseldorf II mussten sich die Schwarz-Gelben zum vierten Mal in dieser Spielzeit mit einem Remis begnügen. Das Spiel begann verhalten, Aachen hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, mehr als Ansätze sprangen dabei aber nicht heraus. Willms hatte nach einer knappen Viertelstunde noch die beste Gelegenheit, als er sich alleine auf den Weg Richtung Düsseldorfer Tor begab. Jedoch wurde er an der Strafraumkante noch abgefangen. Die letzten Prozent fehlten der Alemannia auch in anderen Szenen, bei der sich die Gäste zwar gut vor das gegnerische Tor kombinierten, der entscheidende Pass oder Abschluss aber fehlten. Nach der Pause agierten die Kaiserstädter etwas zielstrebiger, zudem sorgte der eingewechselte Ramaj für Wirbel, wodurch die Backhaus-Elf auch zu mehr Abschlüssen kam. Die Kaltschnäuzigkeit fehlte aber. Dazu hatte Aachen kurz vor dem Ende Pech, dass ein Heinz-Freistoß nur den Querbalken küsste. Von Düsseldorf war im zweiten Durchgang offensiv nicht mehr viel zu sehen, dennoch hatte Kim kurz vor dem Abpfiff den Sieg auf dem Fuß. Johnen war jedoch mit einer starken Parade zur Stelle und sicherte so zumindest einen Zähler.

Gütersloh verkauft sich teuer

Fortuna Köln feierte einen 3:0-Sieg gegen den FC Gütersloh. Der sechste Saisonsieg war dabei jedoch ein bedeutend härteres Stück Arbeit, als das Ergebnis vermuten lässt. Der Aufsteiger agierte überraschend mutig und machte dem klaren Favoriten über weite Strecken das Leben schwer. Vor allem in den Anfangsminuten setzte der FCG die Hausherren im eigenen Stadion immer wieder früh unter Druck und kam selbst zu Chancen. Vor allem der agile Esko machte auf sich aufmerksam. Mitte der ersten Hälfte kam dann die Fortuna zunehmend besser in die Partie und verlagerte das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte. In der 27. Minute wurde es dann erstmals richtig laut im Südstadion, als der Ball im Gütersloher Sechzehner offenbar die Hand eines FCG-Akteurs touchierte. Die Pfeife von Schiedsrichter Jörn Schäfer blieb jedoch stumm. Bis zur Pause erhöhte sich der Kölner Druck weiter, das vielbeinige Abwehr-Bollwerk der Gäste stand jedoch stabil. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig an der optischen Ausgangslage. Köln suchte die Lücke, Gütersloh lauerte auf Konter. Wenn es spielerisch nicht klappen möchte, fungiert in solchen Partien manchmal dann eben auch ein Standard als Dosenöffner. In der 68. Minute landete ein solcher bei Lanius, dessen Kopfball zwar noch abgeblockt werden konnte, schließlich aber bei Demaj landete, der aus kurzer Distanz mühelos einnetzte - 1:0. Im Stile einer Spitzenmannschaft nutzte die Fortuna die kurze Schwächephase der Gäste, um den Sack zuzubinden. Breitfelder marschierte alleine aufs Tor zu und machte den Doppelschlag perfekt (72.). Die Partie war nun entschieden, einen Treffer hatte die unterhaltsame Partie aber noch zu bieten. In der 82. Minute sorgte Demaj mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe für den 3:0-Endstand.

RWO beißt sich an Ahlen die Zähne aus

Rot-Weiß Oberhausen hat den Anschluss zur Spitzengruppe der Regionalliga West verpasst. Ausgerechnet beim kriselnden Rot-Weiss Ahlen, das sich unter der Woche von Cheftrainer Daniel Berlinksi getrennt hatte, kam der Titelaspirant nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Den Punkt hatte sich Ahlen an diesem Nachmittag aber redlich verdient, waren es die Hausherren, die vor allem im ersten Durchgang die griffigere und auch gefährlichere Mannschaft waren. Mehrmals bot sich RWA die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Cvetkovic (34.) und Buckesfeld (36.) ließen aus aussichtsreichen Abschlusspositionen die nötige Präzision vermissen. Als Ahlen nach einem schnellen Freistoß dann auch noch am Querbalken scheiterte, hätte man beinahe schon von Chancenwucher und einem glücklichen Unentschieden aus der Sicht der Gäste sprechen können. Auch nach der Pause gelang es Oberhausen nur selten, so etwas wie Torgefahr zu kreieren. Zahlreiche lange Bälle flogen ohne Adressat auf die Köpfe der Ahlener Innenverteidigung. In der Schlussphase nahm der Oberhausener Druck etwas zu, vor allem weil Ahlen ab der 81. Minute in Unterzahl agierte. Dal war mit der Ampelkarte vom Platz geflogen. Die Hausherren wehrten sich wortwörtlich mit Händen und Füßen - in der 78. Minute war ein Stoppelkamp-Schuss wohl mit der Hand geblockt worden - jedoch ohne Konsequenzen. Allmählich lief den Gästen die Zeit davon. In der über zehnminütigen Nachspielzeit, in der auch Ahlens Kyere mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde, flogen die Bälle nun salvenartig vor den Ahlener Kasten. Als Stoppelkamp aber auch die letzte Aktion per Seitfallzieher über die Latte jagte, war Schluss.

Düren schnappt sich Platz zwei

In Torlaune zeigte sich derweil der 1. FC Düren, der sich mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen die SSVg Selbert auf Rang zwei katapultierte. Düren erwischte einen Traumstart und war nach den Treffern von Volz (8.) und Goden (15.) bereits früh auf Kurs. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Schiebener in der 23. Minute nichts. Nur sieben Minuten später nämlich stellte Geimer den alten Abstand wieder her. Im Anschluss nahmen sich beide Teams eine längere Pause. Wirklich gefährlich wurde es nur selten. Erst in der 79. Minute holte Düren schließlich zum endgültigen K.o.-Schlag aus. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Harnafi zeigte seine Joker-Qualitäten und markierte den 4:1-Endstand.

Müller erlöst Königsblau

Ein einziger Treffer reichte an diesem Nachmittag auch der Zweitliga-Reserve des FC Schalke 04, um den FC Wegberg-Beeck in die Knie zu zwingen. Dem einzigen Treffer des Tages von Joey Müller aus der 55. Minute hatte der Aufsteiger nichts entgegenzusetzen. Wegberg-Beeck muss den Blick nach der vierten Niederlage aus den letzten fünf Partien zunehmend wieder nach hinten richten. Exakt andersherum sieht es für Schalke II aus, das nach nur einer Pleite aus den letzten fünf Partien zum Tabellenmittelfeld aufschließt.

Rödinghausen beendet schwarze Serie

Der SV Rödinghausen kann doch noch gewinnen. Nach vier Pleiten in Folge feierte der SVR einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Profi-Reserve des 1. FC Köln und distanziert sich somit vorerst wieder von den Abstiegsplätzen. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, denn beide Teams brannten an diesem Nachmittag wahrlich kein Feuerwerk ab. Zwar begegneten sich beide Teams prinzipiell auf Augenhöhe, die ganz großen Chancen waren im Häcker Wiehenstadion aber nicht zu beobachten. So genügte Rödinghausen ein einziger Moment, um sich am Ende die vollen drei Punkte zu sichern. Hoch avancierte bereits in der 35. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 zum späteren Matchwinner. In der Schlussphase kochten auf beiden Seiten noch einmal die Emotionen hoch, was in einer roten Karte für Rödinghausens Rohlfing sowie einer Ampelkarte für Kölns Salger mündete.

Offener Schlagabtausch in Bocholt

Der 1. FC Bocholt setzte sich mit 2:1 gegen den SV Lippstadt und beißt sich damit an der Spitzengruppe fest. In einem offenen Schlagabtausch ging es hin und her. Beide Mannschaften spielten über die vollen 90 Minuten auf Sieg - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Bocholt kam besser in die Partie und ging nach einer Ecke auch in Führung. Lorch tankte sich den Weg frei und vollendete zum 1:0. Der Rückstand schien den SVL in der Folge etwas zu verunsichern, Bocholt konnte daraus aber kein Kapital schlagen - im Gegenteil. Kurz vor der Pause schaltete Lippstadt wieder in den Angriffsmodus und glich quasi mit dem Pausenpfiff aus. Maier setzte an der Mittellinie zum Solo an und versenkte die Kugel aus rund 25 Metern sehenswert im Winkel - Traumtor. Nach der Pause ging es munter weiter. Das Pendel hätte über weite Strecken auf beide Seiten ausschlagen können. Das nötige Spielglück hatte an diesem Nachmittag aber Bocholt. Eine Hereingabe von rechts rutschte in der 60. Minute durch an den langen Pfosten, wo Fakhro heranrauschte und die erneute Bocholter Führung besorgte. In der Schlussphase feilte Bocholt an der Vorentscheidung. Weil kein weiterer Treffer fiel, blieb es bis zum Schluss spannend.

Brüll rettet Gladbach den Sieg

Das Duell der besten Offensive (SC Paderborn II) gegen die schlechteste Defensive (Borussia Mönchengladbach II) endete mit einem 2:1-Sieg der Fohlen. Gladbach war zunächst das bessere Team, mit der ersten Chance aber stach der Gast: Flotho nahm bei einem Gegenstoß im Strafraum eine Hereingabe direkt und markierte das 1:0 für Paderborn (12.). Keeper Brüll verhinderte wenig später einen weiteren Gegentreffer. So konnten die Fohlen nach einer halben Stunde ausgleichen: Nach einer Ecke war Reitz zur Stelle und traf zum 1:1 (29.). Bis zur Pause hatten beide Seiten ihre Möglichkeiten, es blieb zunächst aber beim Remis. Die Gladbacher kamen wieder besser aus der Kabine, und Reitz, der aus dem Rückraum abzog, besorgte mit seinem zweiten Tagestreffer das 2:1 (47.). Paderborn musste sich zunächst sammeln, scheiterte in Folge aber wiederholt an Brüll im Tor der Heimelf. In einer wilden Schlussphase - bei einer Mehrfachchance landete der Ball unter anderem am Gladbacher Pfosten - konnte sich der Gast dann einfach nicht mehr belohnen für den gezeigten Einsatz: Denn schon weit in der Nachspielzeit gab es Foulelfmeter für den SCP, aber auch jetzt war Brüll im Kasten der Heimelf von Bravo-Sanchez nicht zu überwinden.

Wuppertaler Remis gegen Wiedenbrück

Neuzugang Marco Terrazzino saß für den Wuppertaler SV gegen den SC Wiedenbrück zu Beginn auf der Bank, er sah am Ende ein intensives 1:1, das den WSV zumindest über Nacht wieder an die Spitze hievt. Es war ein munterer Beginn beider Teams, Mitte des Durchgangs wurde es dann hektisch; Zweikämpfe, Fouls und Karten stoppten den Spielfluss. Tore fielen so keine bis zur Pause, in der Gateano Manno, Sportchef der Wuppertaler, nach einem Disput mit dem Schiedsrichter Rot sah. Wuppertal kam dann mit Druck aus der Kabine, doch es sollte der Gast stechen: Nach einer Flanke war Karahan mit dem 1:0 für Wiedenbrück zur Stelle (51.). Die Heimelf aber reagierte mit dem schnellen 1:1 durch Altuntas, der eine Pires-Flanke einköpfte (60.). Dann kam Terrazzino für den WSV zu seinem Debüt, verpasste gleich die Chance zur Führung. Nun drückte die Heimelf, Wiedenbrück hingegen setzte auf Konter. Chancen gab es so auf beiden Seiten, Tore aber wollten keine mehr fallen. Am Ende einer packenden Schlussphase stand ein durchaus verdientes Remis - das zweite Spiel in Folge ohne Sieg für Wuppertal.