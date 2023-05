Fortuna Köln muss Stammkräfte gehen lassen

Einige Spieler haben beim SC Fortuna Köln Begehrlichkeiten geweckt. Sportchef Matthias Mink muss in der anstehenden Transferperiode für Ersatz sorgen.

Am vorletzten Spieltag blieb dem SC Fortuna Köln nur die Nebenrolle. Beim 1:3 im Derby im Franz-Kremer-Stadion feierte die U 21 des 1. FC Köln den Klassenerhalt und einen perfekten Heimabschied ihrer Routiniers Lukas Nottbeck und Thomas Kraus, die ihre aktive Karriere im Sommer beenden werden. Die beiden früheren Fortunen standen gegen ihren Ex-Klub auf dem Feld; Kraus, spät eingewechselt, traf sogar zum 3:1-Endstand und wurde anschließend unter einer Traube jubelnder Teamkollegen begraben. "Mein letzter Schuss geht ins Tor, mehr Happy End geht nicht", sagte Kraus.

Damit die Fortuna in der nächsten Saison wieder regelmäßiger die Hauptrolle in Spielen übernimmt, muss den Verantwortlichen um Trainer Markus von Ahlen und Sportchef Matthias Mink bei der Kaderplanung in der anstehenden Transferperiode ein kleines Kunststück gelingen. Denn die Mannschaft bekommt den Fluch der guten Tat zu spüren. Aufgrund der überwiegend guten Leistungen in der Rückrunde haben viele Spieler Begehrlichkeiten geweckt. Und die Fortuna verfügt nicht über die finanziellen Mittel, um den Vorstellungen aller Stammkräfte gerecht zu werden.

Lokotsch und Marquet weg

Stand jetzt wird der Klub mindestens zwei seiner drei Torjäger verlieren. Lars Lokotsch (13 Treffer) wechselt zum Drittligisten SC Verl - die Fortuna kassiert eine Ablösesumme von rund 20.000 Euro. Sascha Marquet (11) kehrt darüber hinaus ablösefrei zu Liga-Konkurrent Alemannia Aachen zurück. Das Können von Edeltechniker Dustin Willms, der bislang 11 Treffer beisteuern konnte, wird ebenfalls nicht unbemerkt geblieben sein - sein Verbleib ist offen. Derzeit haben zwölf Fortuna-Spieler einen Vertrag für die kommende Saison. Darunter immerhin Kapitän André Weis, Abwehrchef Dominik Lanius und Mittelfeld-Regisseur Adrian Stanilewicz. Es bleibt dennoch viel Arbeit in den kommenden Wochen.

Hoffnungen setzt die Fortuna in die für den Sommer erwartete Rückkehr von Stürmer Leon Demaj (Kreuzbandriss) und Flügelspieler Kingsley Sarpei (Knie-OP). In der dann neu formierten Offensive der Kölner sollen ihnen Schlüsselrollen zufallen. Die Treffer der Toptorjäger müssen schließlich kompensiert werden in der nächsten Saison. Zuvor indes steht noch der letzte Spieltag an: Die Fortuna empfängt Wuppertal.