Fortuna Köln löst Vertrag mit Göcer auf

Serkan Göcer und Fortuna Köln haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Wie der Regionalligist am Freitag mitteilte, seien private Gründe ausschlaggebend für die Trennung gewesen. Seit Juli 2022 kam der 30-jährige Mittelfeldakteur auf insgesamt nur elf Regionalliga-Spiele im Fortuna-Dress. Diesen Fakt im Hinterkopf hat wohl auch Kölns Sportlicher Leiter Matthias Mink, der sich auf der vereinseigenen Internetseite so über Göcer äußert: "Er hatte hier in den letzten Monaten keinen leichten Stand, aber er war trotzdem immer für die Mannschaft da, wenn er gebraucht wurde."