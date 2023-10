Fortuna Köln löst Pflichtaufgabe - Wiedenbrück feiert Last-Minute-Sieg

Am Freitagabend wurde der Tabellenführer Fortuna Köln seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 2:0 gegen das Schlusslicht RW Ahlen durch. Für den SC Wiedenbrück endete gegen Rödinghausen derweil eine lange Leidenszeit.

Fortuna Köln lässt Ahlen abblitzen

Fortuna Köln bleibt bis auf Weiteres an der Tabellenspitze. Am Freitagabend löste der Primus seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht RW Ahlen vor allem dank einer stark verbesserten zweiten Hälfte souverän mit 2:0. Die Partie startete ruhig und nahm nach rund einer Viertelstunde den erwarteten Verlauf. Ahlen konzentrierte sich auf die Arbeit gegen den Ball, Köln übernahm die Spielkontrolle und suchte die Lücke. Gegen die vielbeinige Gäste-Defensive war vor allem in den ersten 45 Minuten aber kein Durchkommen. Auf der Gegenseite war hin und wieder auch die Kölner Hintermannschaft in der Defensive gefordert, Ahlen versuchte sein Glück mit schnellen Gegenstößen. Quasi mit dem Pausenpfif bot sich der Fortuna dann die Riesenchance auf das 1:0. Beim Kopfball von Demaj, stellte RWA-Schlussmann Brüseke sein ganzes Können unter Beweis und hielt seine Farben im Spiel (45.).

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Köln ließ den Ball nun schneller und gezielter durch die eigenen Reihen laufen und schlug in der 50. Minute zu. Nach einem schönen Zusammenspiel landete die Kugel bei Steinkötter, der blank vor dem Ahlener Tor nur noch einschieben musste. Fortuna behielt den Fuß weiter auf dem Gaspedal und drückte auf den zweiten Treffer. Ahlen wollte dem Druck der Hausherren mit Mut entgegentreten und selbst offensive Akzente setzen, wurde dafür letztlich aber gnadenlos bestraft. In der 65. Minute herrschte Unordnung im Sechzehner der Rot-Weißen, im Getümmel fiel der Ball vor die Füße von Breitfelder, der auf 2:0 erhöhte. Der zweite Treffer schien Ahlen endgültig den Stecker gezogen zu haben. Vor 2.426 Zuschauern im Südstadion ließ Köln die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft ausklingen und sackte am Ende völlig verdient die drei Zähler ein.

Wiedenbrück stößt den Bock um

Der SC Wiedenbrück kann doch noch gewinnen. Nach fünf sieglosen Partien in Folge feierte der SCW gegen den SV Rödinghausen einen denkbar knappen 1:0-Erfolg. Der entscheidende Treffer zum 1:0 fiel dabei nämlich erst nach dem Ende der regulären Spielzeit. In der dritten Minute der Nachspielzeit avancierte Bahattin Karahan zum Matchwinner und beendete die schwarze Serie des SC Wiedenbrück. Die Umstände des dritten Saisonsieges werden den Hausherren dabei gänzlich egal sein. In der Tabelle zieht Wiedenbrück mit Rödinghausen gleich.