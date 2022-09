Fortuna Köln geht sportgerichtlich gegen Bocholt-Spielabsage vor

Die kurzfristige Spielabsage am 8. Spieltag zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln schlägt weiter Wellen. Nun wurde auch der für diese Woche geplante Nachholtermin abgesagt. Grund dafür: Die Kölner gehen sportgerichtlich gegen den ersten Spielausfall vor.

Das Spiel zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln wurde am 8. Spieltag nach stundenlangen Regenfällen abgesagt. Der Platz am Hünting von der Stadt samstagvormittags gesperrt. IMAGO/Michael Ketzer

Das Kellerduell zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln war am 10. September nach stundenlangen Regenfällen abgesagt worden. Die Stadt Bocholt hatte den Rasenplatz am Hünting als Eigentümer am Samstagvormittag wegen Unbespielbarkeit gesperrt.

Nun fällt auch der für Samstag, 24. September, geplante Nachholtermin ins Wasser. Nicht wegen Regens, sondern weil die Fortuna einen Antrag auf sportgerichtliche Entscheidung gestellt hat, teilte der 1. FC Bocholt in einer Meldung mit. Da es sich nun um ein schwebendes Verfahren handle, wurde die Begegnung Staffelleiter Patrick Zielezny erneut abgesetzt.

"Da war überhaupt kein Schiedsrichter vor Ort", zeigte sich Kölns Sportchef Matthias Mink verwundert gegenüber Reviersport. "Wir sind über die Absage verärgert." Mehr wolle er dazu nicht sagen, so der 55-Jährige, der auf das schwebende Verfahren verweist.