Fortuna Köln fährt selbstbewusst nach Aachen: "Emotionalität wird eine wichtige Rolle spielen"

Der SC Fortuna Köln hat in der Regionalliga West am Ostersamstag (14 Uhr) die letzte Chance, doch noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Auf den Südstadt-Klub wartet dabei die schwerstmögliche Aufgabe: Es geht zu Spitzenreiter Alemannia Aachen auf den Tivoli.

Mehr zur Regionalliga West News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Die Fortuna will nun den Grundstein dafür legen, dass der Alemannia der fast schon sichere Aufstieg doch noch entgleitet. Das Hinspiel gewannen die Kaiserstädter in Unterzahl mit 1:0. "Wir fahren nach Aachen, um dort zu gewinnen", sagt Kölns Trainer Matthias Mink selbstbewusst - ehe er nachschiebt: Auch ein Sieg würde nichts Grundsätzliches an der Tabellensituation ändern.

In der Kölner Südstadt wurde die Verwendung des Wortes "Aufstieg" in der laufenden Saison mit aller Macht verhindert. Dass sich in der aktuellen, fast aussichtslosen Situation daran nichts ändert, ist nachvollziehbar. Nur ein Wunder würde der Fortuna helfen. Mink, der die Mannschaft nach der Trennung von Markus von Ahlen wohl bis zum Saisonende trainieren wird, stellt deshalb auch den Highlight-Charakter des einstigen Zweitliga-Klassikers in den Fokus. "Wir dürfen uns nicht von der Kulisse beeindrucken lassen", fordert Mink, der sein Team auf das Erlebnis "sensibilisieren" will. Wie es sich letztlich auf die Leistung auswirkt, ob die Lautstärke sein Team einschüchtert oder beflügelt, könne er nicht voraussehen. Klar ist: "Emotionalität wird eine wichtige Rolle spielen." Doch muss die Fortuna eine Balance zwischen gesunder Aggressivität und einem gefährlichen Überdrehen finden.

Mink hatte die Alemannia beim 2:1-Verlängerungssieg im Mittelrheinpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Düren beobachtet. Welche Schwächen der Coach und Sportdirektor der Kölner entdeckte, wollte er nicht verraten, nur so viel sagte er: "Die Spiele in Aachen sind in der Regel eng." Franko Uzelac, einst Fortuna-Kapitän und bei der Alemannia inzwischen in die zweite Reihe gerutscht, erwartet seinen Ex-Klub "bis in die Haarspitzen motiviert". Der Verteidiger sagt: "Für die Fortuna ist es die letzte Chance, noch einmal ranzukommen. Mit einem Sieg wären es nur noch sechs Punkte Rückstand, dann hättest du Druck aufgebaut. Und vor so einer Kulisse ist es für jeden Fußballer ein besonderes Spiel in seiner Karriere. Da will jeder gewinnen und Aachen einen reindrücken."

Dabei helfen könnte Leon Demaj - mit zehn Treffern Fortunas Toptorjäger - der seine Muskelverletzung überwunden hat und zumindest für einen Joker-Einsatz zur Verfügung steht. Mehr riskieren möchte Mink nicht. Danny Breitfelder steht hingegen weiter nicht zur Verfügung.