Fortuna Köln: "Es wird eine interessante Transferphase"

Hinsichtlich des Kaders für die kommende Saison sind bei Fortuna Köln noch zahlreiche Fragezeichen vorhanden. Während Präsident Hanns-Jörg Westendorf die finanziellen Hürden thematisiert, sieht Sportdirektor Matthias Mink günstige Marktbedingungen.

Für den SC Fortuna Köln wird der Saisonabschluss in der Regionalliga West zu einem zeitaufwändigen Ausflug. Knapp drei Stunden Busfahrt hin zum Wiehenstadion des SV Rödinghausen, anschließend knapp drei Stunden zurück in die Südstadt - dazwischen das aus Kölner Sicht sportlich unbedeutende Duell mit dem einstigen Aufstiegs-Mitfavoriten. Denn vor dem 34. Spieltag ist klar: Der SC Fortuna beendet die Saison als Tabellenvierter.

Viele offene Fragen gibt es hingegen beim Blick auf den Kölner Kader der Spielzeit 2024/25. Zuletzt hatten zwölf Fußballer einen gültigen Vertrag. Die Verhandlungen mit Lennart Winkler (20), Fortunas künftiger Nummer 2 hinter Felix Buer (24), standen kurz vor dem Abschluss. Vor dem letzten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II (1:1) bereits verabschiedet wurden acht Spieler: Leon Demaj (SV Meppen), Maik Kegel (Karriereende), Angelo Langer, Kevin Holzweiler, Jonas Scholz, André Weis, Kevin Rodrigues Pires und Timo Hölscher (alle Ziel unbekannt).

Linksverteidiger Langer hatte zuletzt seinen Stammplatz an Nachwuchsmann Younes Derbali verloren, als Reservist wäre der 31-Jährige dem Südstadt-Klub zu teuer. Innenverteidiger Scholz hofft auf eine Chance in der 3. Liga. Keeper Weis, der noch im Winter von einer Vertragsverlängerung in Köln ausgegangen war, will seine Karriere fortsetzen, sieht seinen Lebensmittelpunkt aber weiter im Rheinland. Mittelfeldstratege Kegel, zuletzt dienstältester Spieler der Fortuna, zieht es nach seinem insgesamt dritten Kreuzbandriss zurück nach Kiel.

Die Unternehmen schnallen die Gürtel auch beim Thema Sponsoring etwas enger. Fortuna-Präsident Hanns-Jörg Westendorf

Unter den Spielern mit gültigen Verträgen sind Eckpfeiler wie Stipe Batarilo-Cerdic, Dominik Lanius, Dominik Ernst, Adrian Stanilewicz und Joshua Eze. "Ich bin hoffnungsfroh, dass wir Ende der Woche ein paar Leute mehr haben", sagte Vereinspräsident Hanns-Jörg Westendorf. Ob Fortunas Etat sich auf einem ähnlichen Niveau wie in der aktuellen Saison befinden wird, kann der Klubchef noch nicht absehen. "Wir tun alles dafür. Aber einfacher wird es nicht", prophezeite Westendorf, "die Unternehmen schnallen die Gürtel auch beim Thema Sponsoring etwas enger".

Trainer und Sportdirektor Matthias Mink hofft ebenfalls, dass noch einige Spieler des aktuellen Kaders neue Verträge unterzeichnen - unter anderem laufen Gespräche mit Arnold Budimbu, Kingsley Sarpei, Justin Steinkötter und Richard Sukuta-Pasu. Wie der Kader letztlich aussehen wird, dürfte aber erst im Laufe der Vorbereitung auf die kommende Saison feststehen. "Die Entscheidungen fallen von Jahr zu Jahr später", so Mink. Doch aus seiner Sicht ist es "ein Vereins-Markt, kein Spieler-Markt". Heißt: Das Angebot an Fußballern aus dem gehobenen Regionalliga-Segment ist größer als der Bedarf der Klubs. "Es wird eine interessante Transferphase", sagte Mink.