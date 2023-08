Fortuna Köln: Die neue Offensive funktioniert auf Anhieb

In der Südstadt war man schon etwas nervös: Beinahe der komplette Sturm verließ Fortuna Köln im Sommer, neue Gesichter wurden geholt. Doch diese stehen dem Regionalligisten gut, wie der gelungene Auftakt mit zwei Siegen aus zwei Spielen zeigt.

Eine große Frage hatte die Sommervorbereitung des SC Fortuna Köln geprägt: Wie können Sascha Marquet, Dustin Willms und Lars Lokotsch ersetzt werden? Jenes Offensiv-Trio, das in der vergangenen Saison 36 von Fortunas 48 Toren erzielt und sich im Sommer für besser dotierte Verträge bei Alemannia Aachen (Marquet und Willms) und Drittligist Verl (Lokotsch) entschieden hatte. Nach zwei Spieltagen der neuen Saison in der Regionalliga West lautet die vorläufige Antwort auf die Frage: überraschend gut.

Denn nach dem furiosen 5:1 beim Auftakt-Derby gegen die U 21 des 1. FC Köln und des etwas mühsameren 1:0 gegen Wegberg-Beeck am Samstag konnten sich bereits alle vier neuen Offensiv-Stammkräfte in die Scorerliste eintragen. Henri Matter traf doppelt gegen den FC, Danny Breitfelder war als Joker erfolgreich, Marvin Mika bereitete ein Tor vor, und dank Justin Steinkötters Treffer gelang der Fortuna gegen Wegberg die erfolgreiche Verteidigung der Tabellenführung.

Irgendwo, irgendwann

"Die große Kunst ist es, einen solchen Gegner müde zu spielen, aber gleichzeitig auch immer eine gute Konterabsicherung zu haben. Das ist uns über weite Strecken gut gelungen. Irgendwo, irgendwann macht der Gegner einen Fehler, und auf diese Art haben wir uns letztlich belohnt", lobte Kölns Trainer Markus von Ahlen. Neben dem neuen Offensiv-Quartett ist auch Leon Demaj eine Art Zugang. Der Stürmer hatte ein Jahr aufgrund eines Kreuzbandrisses und dessen Folgen pausieren müssen, zeigt sich aber trotz der langen Wettkampf-Pause in ordentlicher Form. Ein Tor war dem Stürmer gegen den FC auch schon gelungen.

Auch in der Defensive hat der SC Fortuna seine letzten Kaderlücken schließen können - mit durchaus prominentem Personal. Aus den Testspielern Dominik Ernst und Joshua Eze wurden binnen weniger Tage feste Bestandteile der Mannschaft, beide gaben gegen Wegberg ihr Startelf-Debüt. Während die Fortuna an Defensiv-Allrounder Eze, einst Kapitän von Bayer 04 Leverkusens U 19, schon länger interessiert war, gelang die Verpflichtung von Außenverteidiger Ernst nur durch einen Zufall.

Am Rande des Testspiels der Fortuna gegen die Profis des 1. FC Köln am 28. Juli (2:2) signalisierte ein Sponsor des Südstadt-Klubs die Bereitschaft, die finanziellen Mittel für die Rückholaktion von Ernst - er stand bereits zwischen 2017 und 2019 in Köln-Zollstock unter Vertrag - bereitzustellen. Dank eines guten Händchens und etwas Glück verfügt der SC Fortuna somit über eine schlagkräftige Mannschaft für die anstehenden Aufgaben.