Fortuna Köln bindet Nachwuchs-Angreifer Di Fine

Gianluis Di Fine hat seinen Vertrag in der Kölner Südstadt verlängert. Der 20-jährige Angreifer, der bislang 51 Einsätze in der Oberliga (sieben Tore, 13 Assist) und acht Partien in der Regionalliga bestritt, wird in seine vierte Spielzeit beim SC Fortuna Köln gehen. "2024 war bislang noch nicht das Jahr von Gialli. Geplagt von einer unangenehmen Sprunggelenksverletzung konnte er keinen wirklichen Rhythmus aufnehmen. Wir sind aber weiterhin voller Überzeugung und glauben an die nächsten entscheidenden Entwicklungsschritte“, so Chefcoach Matthias Mink.