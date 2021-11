Fortuna-Keeper Kastenmeier positiv auf Corona getestet

Florian Kastenmeier (24) wird Fortuna Düsseldorf aufgrund eines positives Corona-Tests vorerst fehlen.

Wie die Fortuna mitteilte, fiel ein PCR-Test beim Torhüter am Mittwoch positiv aus. Kastenmeier ist doppelt geimpft und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

Kastenmeier stand bislang in 13 von 14 Zweitligaspielen der Düsseldorfer zwischen den Pfosten (kicker-Notenschnitt 3,38). Am 8. Spieltag hatte er beim 2:1-Sieg in Ingolstadt die Rote Karte gesehen und anschließend einmal zuschauen müssen.

Als Ersatz steht Raphael Wolf bereit. Der Münchner hatte Kastenmeier bereits in den Schlussminuten in Ingolstadt sowie in der Woche darauf beim 2:3 gegen Paderborn vertreten.