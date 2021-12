Fortuna gibt Oberdorf ersten Profivertrag

Fortuna Düsseldorf hat den Kontrakt mit Tim Oberdorf in einen Profivertrag umgewandelt. Der Innenverteidiger wurde bis 2024 gebunden.

Oberdorf, der seit der Sommervorbereitung fest mit der Zweitliga-Mannschaft der Düsseldorfer trainiert und mehrfach in Liga und Pokal eingesetzt wurde, kann nun auf einen Profivertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 verweisen.

Der gebürtige Hagener kam über TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel im Sommer 2019 zu F95 und avancierte danach in der U 23 zum Kapitän. In der Hinrunde kam Oberdorf bisher in sechs Zweitliga-Partien sowie in zwei DFB-Pokal-Spielen für die Profis zum Einsatz.

Klein: "Chance beherzt genutzt"

Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein lobt den Spieler als athletischen Abwehrakteur "mit tollem Charakter, dazu sehr lernwillig" Oberdorf habe seine Chance "beherzt genutzt". seine Entwicklung werde mit dem neuen Vertrag nun dokumentiert. Der Spieler zeigte sich angesichts dieser Tatsache erfreut und bedankte sich bei allen, "die mich bisher auf meinem Weg unterstützt haben".