"Fortuna für alle" startet: Düsseldorf gibt Gegner für drei Freispiele bekannt

Nachdem die DFL zuletzt den Spielplan für die Zweitliga-Saison 2023/24 veröffentlichte, steht nun fest, gegen welche Gegner Düsseldorf seine drei Freispiele im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung "Fortuna für alle" bestreiten wird.

Hier wird es bei drei Saisonspielen freien Eintritt geben: Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. imago images

Demnach wird es bei den Heimpartien gegen den 1. FC Kaiserslautern am 10. Spieltag (21. Oktober, 20.30 Uhr), den FC St. Pauli am 19. Spieltag (Wochenende 26. bis 28. Januar 2024) und Eintracht Braunschweig am 28. Spieltag (Wochenende 5. bis 7. April 2024) freien Eintritt für die Fans geben.

"Wir haben in den letzten Wochen viel zugehört und Kritik und Ideen vieler Fans berücksichtigt", wird Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst zitiert: "Wir freuen uns sehr, nun mit 'Fortuna für alle' durchstarten und mit der Pilotphase den nächsten Schritt gehen zu können."

Ende April hatte der Zweitligist mit "Fortuna für alle" den neuen strategischen Weg des Vereins vorgestellt, um den Fußball in Düsseldorf "wieder mehr Menschen zugänglich" zu machen. Dabei stehe unter anderem "eine transparente Mittelverwendung für Nachwuchs, Frauen- und Mädchenfußball sowie den Breitensport in der Stadt" im Fokus. Als langfristiges Ziel gab der Klub aus, den Fans freien Eintritt zu den Heimspielen zu ermöglichen.

Die drei ausgewählten Spiele gegen Lautern, St. Pauli und Braunschweig sehen die Düsseldorfer als Prozess an, bei dem das Konzept stetig verbessert werden soll. "Es geht darum, einen gemeinsamen Weg mit den Fans zu gehen und dabei zu lernen - aus Dingen, die gut laufen, aber auch um da nachzubessern, wo es noch nicht rund läuft", so F95 in seiner Pressemitteilung.

Atmosphäre, Abstand, Saisonphasen

Für die Auswahl der Gegner waren drei Kriterien entscheidend. "Die Spiele sollen den Fans eine tolle Atmosphäre bieten", gab Fortuna an, denn: "In Sachen Attraktivität und Tradition sollten die Gegner zur Fortuna passen." Darüber hinaus "wurde darauf geachtet, dass genügend Zeit zwischen den einzelnen Freispielen besteht, um die Möglichkeit zu haben, von Spiel zu Spiel zu lernen, Abläufe zu verbessern und Kritikpunkte anzugehen". Im letzten Schritt wurden die Freispiele auf drei Saisonphasen aufgeteilt.

Eine enge Abstimmung mit der DFL gab es auch. Dabei wurde "ebenfalls entschieden, an den letzten vier Spieltagen der Saison kein Freispiel anzubieten", so die Düsseldorfer in ihrem Statement.

Ab Mitte September sollen sich Fans auf das erste Freispiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bewerben können. Dazu bedarf es wie bisher lediglich eines Accounts im Online-Ticketshop der Fortuna. Über das genaue Vorgehen will Fortuna rechtzeitig informieren.