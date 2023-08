"Fortuna für alle": Ohne Rückmeldung droht Fans der Ausschluss

Zweitligist Düsseldorf hat mit der Aktion "Fortuna für alle" für Furore gesorgt. Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst erklärt im kicker, mit welchen Sanktionen nicht erscheinende Interessenten rechnen müssen und warum es überhaupt zum Konzept kam.

Seit Ende April sind dreieinhalb Monate vergangen, in denen Fortuna Düsseldorf einige Kenntnisse gewinnen konnte. Der Zweitligist hatte zu diesem Zeitpunkt mit dem Pilotprojekt "Fortuna für alle" für Furore gesorgt, schließlich bedeutete dieses: freier Eintritt für zunächst drei, langfristig alle Heimspiele von F95. 2023/24 sind die Partien gegen den 1. FC Kaiserslautern am 10. Spieltag, den FC St. Pauli am 19. Spieltag und Eintracht Braunschweig am 28. Spieltag betroffen.

"Wir stehen in der Verantwortung, den Profifußball in die Zukunft zu führen"

Im großen kicker-Interview (Montagausgabe) erklärt Vorstandschef Alexander Jobst, das mediale Echo sei "überwältigend und für uns ein klares Zeichen" gewesen, dass die Aktion der richtige, "mutige" Weg sei, der sich gelohnt habe. "Ungewöhnlich ist sicherlich, dass wir kein fertiges Konzept vorgestellt haben, sondern eines, das offen ist für Anregungen, Ideen und weitere Partner. Denn wir brauchen Veränderungen im Geschäftsmodell Profifußball", so Jobst. Der Forderung der DFL, als Klub selbst im Profifußball anzupacken, sei Fortuna damit nachgegangen. Man sehe sich "aber nicht als Blaupause".

Jobst stellt klar: "Wir gehen den Weg, weil er zur Fortuna passt." Jeder Verein müsse das Beste für sich aus der Situation machen. "In anderen Worten: Der Wind im Fußballgeschäft dreht sich, wir stehen in der Verantwortung, den Profifußball in die Zukunft zu führen. Dazu gehört Mut, die Segel auch mal anders zu setzen." Angesprochen auf mögliche Imageschäden entgegnet Jobst, dass "Fortuna für alle" für den Verein "mittelfristig die beste Antwort auf die Herausforderungen ist. Das alte Geschäftsmodell einfach weiterzuführen war und ist keine Alternative."

Erstes Ergebnis zur Ticketverteilung erfolgt Ende September

Schon bald wird es konkret: Anfang September werde wie gewohnt eine Anmeldung für das Spiel gegen den FCK, der ersten zum Projekt gehörenden Partie, über das Ticketportal möglich sein. So können Interessenten "sich bewerben", um gegen die Roten Teufel dabei zu sein. Es werde zudem einen Mechanismus geben, "nach welchen Kriterien die Tickets bei einer Übernachfrage verteilt werden". Diese sei aktuell "mit unseren Fans und Mitgliedern" in Arbeit. Das Ergebnis "werden wir im September kommunizieren".

Diejenigen, die sich anmelden und ein Ticket zugeteilt bekommen, aber nicht kommen, bekommen eine Nachricht mit der Frage: 'Warum konntest du nicht kommen?' Alexander Jobst

Wichtig ist Jobst dabei die Partizipation aller Beteiligten: "Wir bieten Mitgliederforen und Fanabende an, um sämtliche Wünsche, Anregungen und auch Kritik mitzunehmen." Um Personen, die trotz Anmeldung nicht erscheinen, zu identifizieren, werde es ebenso ein Konzept geben: "Diejenigen, die sich anmelden und ein Ticket zugeteilt bekommen, aber nicht kommen, bekommen eine Nachricht mit der Frage: 'Warum konntest du nicht kommen?'", erklärt Jobst.

Nur "wenn es eine valide Antwort dazu gibt, ist alles in Ordnung. Wenn keine Rückmeldung kommt, gibt es eine Art Verwarnungs- oder Sanktionsprozess, der besagt, dass diejenigen beim nächsten Mal nicht berücksichtigt werden." Diese Vorgehensweise solle ebenfalls mit den Fans optimiert werden - "so wollen wir die 'No-Show'-Rate minimieren".

Laut Studie können sich viele Fans den Stadionbesuch nicht leisten

Bei "Fortuna für alle", das auch aufgrund einer repräsentativen Studie entstanden sei, sollen alle Interessenten berücksichtigt werden. Denn, so Jobst: "Zwei von drei Fußballbegeisterten in Deutschland sagen heute, sie können sich einen Stadionbesuch nicht mehr jedes Wochenende leisten. Das kann nicht sein."

