"Fortuna für alle": Düsseldorf präsentiert neuen Sponsor

Fortuna Düsseldorf hat vor dem zweiten Freispiel im Rahmen der Aktion "Fortuna für alle" einen weiteren Finanzpartner gewonnen.

Wie der Zweitligist vor dem Freispiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am Donnerstag mitteilte, habe das Krefelder Lebensmittelunternehmen "Yayla" einen Vertrag bis zum Jahr 2027 unterschrieben. Über die finanziellen Zuwendungen machte der Klub keine Angaben.

"Für Fortuna ist die Partnerschaft ein nächster Schritt bei der Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung 'Fortuna für alle'. Yayla verfolgt das Ziel, mit dem Engagement seine Botschaft zu verbreiten, Bekanntheit zu steigern und die Menschen von der Qualität seiner Produkte zu überzeugen", heißt es in der Mitteilung.

Fortuna Düsseldorf startete das Pilotprojekt in dieser Saison mit drei Heimspielen bei freiem Eintritt. Die erste Partie fand im vergangenen Oktober gegen den 1. FC Kaiserslautern statt, die letzte ist gegen Eintracht Braunschweig im April geplant.

Yayla produziert und vertreibt seit 45 Jahren mediterrane Lebensmittel in Deutschland und weltweit. Das Unternehmen mit Sitz am Niederrhein engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Sport, tritt unter anderem als Namensgeber der Yayla-Arena in Krefeld auf, der Spielstätte der Krefeld Pinguine.