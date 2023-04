Fortuna-Finanzchef warnt: "Schießen uns ins eigene Knie"

Wenn ein Liga-Investor Milliarden in den deutschen Profifußball spült, sollte dieses Geld keinesfalls nach dem aktuellen Verteilerschlüssel ausgeschüttet werden, fordert Fortuna-Finanzvorstand Arnd Hovemann mit Blick auf die Wettbewerbsbalance.

In der "Welt am Sonntag" rührten BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, zugleich auch Sprecher des Liga-Präsidiums und DFB-Vize-Präsident, und Dirk Zingler mächtig die Werbetrommel für den möglichen Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga DFL, der bis zu drei Milliarden Euro in die Kassen spülen soll. Interessant liest sich vor dem Hintergrund der aktuell scharf geführten Debatten hinter den Kulissen speziell eine Aussage des Präsidenten des 1. FC Union, die Einigkeit innerhalb der 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga suggeriert.

"Wir als Gemeinschaft der 36 Klubs versuchen aktuell zusammen etwas zu erreichen, bei dem wir am Ende immer die Hoheit haben", sagt Zingler mit Blick auf den Investorenprozess. Von einem "Wir" kann derzeit allerdings kaum die Rede sein. Nach kicker-Recherchen haben sich die Diskussionen über ein Für und Wider gerade verschärft, und es ist auch nicht so, dass eine Liga klar "pro" und die andere Liga "contra" Investor wäre.

Insbesondere die Frage der Geldverteilung beschäftigt die Klubvertreter. Geplant sind drei Töpfe. Über den ersten sollen Streaming-Angebote und Internationalisierung, also die Gesamtvermarktung, angeschoben werden. Über den zweiten sollen den Klubs Gelder für den Ausbau ihrer (digitalen) Infrastruktur zufließen. In Topf 3 soll der Rest wandern, eine Summe X, über die jeder Verein selbst entscheiden kann. "Wenn dann damit auch Transfers getätigt werden oder Spieler im Klub gehalten werden können, dann ist das so. Der Kern ist schließlich der Fußball", sagte jüngst zum Beispiel Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch, der auch im DFL-Aufsichtsrat sitzt, im kicker-Interview.

Dann besteht die Gefahr, dass schon bald der Kipppunkt erreicht wird, bei dessen Überschreiten es zu Zuschauerrückgängen kommen wird. Arnd Hovemann

Nun ist es kein Geheimnis, dass die Mediengelder aktuell nach einem Schlüssel verteilt werden, der dem erfolgreichsten Bundesliga-Klub, dem FC Bayern, in etwa das Dreifache dessen zusichert, was der "Geldranglisten-Letzte" aus Bochum bekommt. Auch das ist ein Punkt, der die Funktionäre umtreibt. Arnd Hovemann, Finanzvorstand bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf, etwa wirbt im kicker (Montagsausgabe) dafür, einen etwaigen dritten Topf aus dem potenziellen Milliarden-Deal nach einem modifizierten Prinzip auszuschütten.

"Wenn wir einen dritten Topf, aus dem die Vereine in Spieler investieren können, nach dem aktuellen Medienschlüssel verteilen, würde das vor allem den Großen zugutekommen. Wenn wir das Geld so aufteilen, würden wir uns ins eigene Knie schießen, weil die Schere zwischen großen und kleinen Klubs dann sogar noch weiter auseinandergeht, als das ohnehin schon aktuell der Fall ist", so Hovemann. "Dann besteht die Gefahr, dass schon bald der Kipppunkt erreicht wird, bei dessen Überschreiten es zu Zuschauerrückgängen kommen wird. Die Wettbewerbsbalance ist ohnehin bereits seit Jahren im Sinkflug."

Welche Argumente Hovemann konkret aufführt und wie die Verteilung gestaltet werden sollte, lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker oder im eMagazine, das bereits am Sonntagabend erscheint.