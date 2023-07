Fortuna Düsseldorfs zähe Suche nach 40 Scorerpunkten

Mit Dawid Kownacki hat der Top-Scorer Fortuna Düsseldorf in diesem Sommer verlassen, auch weitere Offensiv-Achsen brachen weg. Bislang halten sich die Rheinländer jedoch auf dem Transfermarkt zurück - obwohl auch in anderen Mannschaftsteilen der Schuh drückt.

Während sich die Zweitliga-Konkurrenz in den vergangenen Wochen bereits kräftig auf dem Transfermarkt bedient hat, geht es bei Fortuna Düsseldorf vergleichsweise ruhig zu. In Yannick Engelhardt und Vincent Vermeij (beide vom SC Freiburg II) wurden erst zwei neue Spieler bei den Rheinländern vorstellig - dabei haben die Fortunen besonders in der Offensive dringend Bedarf, wo insgesamt 40 Scorerpunkte der vergangenen Saison wegbrechen.

Top-Scorer Dawid Kownacki (14 Tore, zehn Vorlagen) verließ den Klub ablösefrei gen Werder Bremen, Rouwen Hennings (sechs Tore, vier Assists) zu Drittligist Sandhausen. Kristoffer Peterson (vier Tore, zwei Assists) spielt mittlerweile in Israel bei Hapoel Beer Sheva und auch Kwadwo Baah ist nach seiner Leihe vom FC Watford wieder weg. Weil mit Nana Ampomah (vereinslos) und Nicklas Shipnoski (nach Leihe zu Regensburg jetzt in Bielefeld) zwei weitere Offensivkräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, gilt es in der neuen Spielzeit nicht nur besagte Torbeteiligungen qualitativ zu ersetzen, sondern vor allem den nunmehr auf fünf Angreifer reduzierten Kader auch in der Breite wieder konkurrenzfähig aufzustellen.

Kader wird immer dünner

Eilig haben es die Verantwortlichen dabei offensichtlich nicht. Und das, obwohl in gerade einmal zweieinhalb Wochen die neue Spielzeit mit dem Auftakt-Kracher gegen Absteiger Hertha BSC (29. Juli, 20.30 Uhr) beginnt. Nominell weist der Kader 22 Spieler auf, doch mit Tim Oberdorf (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Takashi Uchino (Muskelfaserriss) fallen zwei davon aktuell aus, Ao Tanaka und Christoph Klarer hegen darüber hinaus Abschiedsgedanken und könnten das Team in den kommenden Tagen noch verlassen. In diesem Fall würde dann auch in der Defensive so langsam der Schuh drücken, was die Arbeit von Sportvorstand Klaus Allofs und Co. weiter erschwert.

Immerhin sind sowohl Tanaka als auch Klarer, den es wohl nach Darmstadt zieht, Teil des 26-köpfigen Kaders für das Trainingslager im oberösterreichischen Bad Leonfelden und sollen dort voll mitziehen. Seit Dienstag weilt die Mannschaft dort bis zum 18. Juli., gegen Slovan Liberec (Freitag, 17 Uhr) und Puskas Akademia (Montag, Uhrzeit noch offen) stehen zwei Testspiele an. Danach möchte man wohl nur zu gern mit personeller Verstärkung die Rückreise an den Rhein antreten.

Ache und Rossmann im Gespräch - Ginczek und Vermeji sorgen für Entlastung

Immerhin ein klares Stürmerprofil, das man bei der Fortuna sucht, ließ Trainer Daniel Thioune verlauten: "Wir suchen einen Spieler, der zu unserem System passt. Dafür braucht er eine gewisse Athletik, einen guten ersten Kontakt und einen erfolgreichen Abschluss." Konkrete Namen bisher: Fehlanzeige. Es kursieren Gerüchte um Frankfurts Ragnar Ache (24) sowie Tim Rossmann (19) vom Karlsruher SC. Aktuell nehmen aber sowohl Daniel Ginczek als auch Vermeij Druck von den Schultern der Verantwortlichen. Beide Stürmer trafen in den bisherigen Tests und scheinen bereit, das Erbe von Kownacki und Co. anzutreten - zumindest in Teilen.