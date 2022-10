Fortuna Düsseldorf stattet Uchino mit Profivertrag aus

Während Takashi Uchino nach einem Syndesmoseriss im Sommer weiter an seinem Comeback arbeitet, hat er in Düsseldorf seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

"Mit Takashi Uchino wollen wir einem weiteren vielversprechenden Spieler aus unserem Nachwuchs den Weg in den Profifußball ebnen", begründete Christian Weber, Sportdirektor der Fortuna, die Entscheidung, den japanischen Juniorennationalspieler mit einem Profivertrag auszustatten.

Zur Saison 2021/22 wechselte Uchino von Regionalligist Alemannia Aachen zur U 23 der Fortuna, seitdem bestritt er 32 Spiele für die Zweitvertretung der Düsseldorfer, bei den Profis kam er in der Vorsaison zweimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Nach seinem dritten Profieinsatz zum Liga-Auftakt gegen Magdeburg fehlt der 21-Jährige - seit Juli laboriert Uchino an einem Syndesmoseriss.

"Taka kehrt nach seiner Verletzung zur Mannschaft zurück, und wir hoffen, dass er mit seiner Laufstärke und seiner Mentalität in der Rückrunde ein wichtiger Faktor sein wird", gibt sich Weber hoffnungsfroh. Auch der Spieler selbst freut sich darüber, dass nun ein "Traum" wahrgeworden sei: "Bei der Fortuna fühle ich mich zuhause und ich bin stolz, dass es jetzt geklappt hat. Ich danke allen im Verein, die an mich glauben und mich gefördert haben.“