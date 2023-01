Fortuna Düsseldorf muss tief in die Tasche greifen

Während das DFB-Sportgericht die Düsseldorfer mit einer Geldstrafe belegte, heuert Matthias Wallenwein in der Scoutingabteilung der Fortuna an.

Am 8. November 2022 unterlag Fortuna Düsseldorf mit 0:2 bei Hannover 96. Doch nicht nur die Punkte sind weg, die Rheinländer werden auch noch zur Kasse gebeten.

Das DFB-Sportgericht hat die Fortuna wegen insgesamt drei Fällen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro belegt.

Während des Spiels in Hannover am 16. Spieltag wurden laut DFB fünf Bengalische Feuer gezündet. Auch zuvor fielen Teile der Düsseldorfer Anhänger negativ auf. Vor Beginn des Spiels beim SV Darmstadt 98 am 8. Oktober 2022 (0:1) zündeten Düsseldorfer Anhänger vier Rauchtöpfe, im Laufe der Partie zudem zwei Leuchtfackeln. Darüber hinaus entfachten Düsseldorfer Zuschauer vor dem Zweitligaspiel beim Karlsruher SC (2:0) am 23. Oktober 2022 mindestens sieben pyrotechnische Gegenstände, während der Begegnung folgten zwei weitere Bengalische Feuer.

Wallenwein heuert in Düsseldorf an

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten von den Flingeranern. Matthias Wallenwein verstärkt künftig die Scoutingabteilung der Fortuna. "Mit Matthias Wallenwein haben wir einen Mitarbeiter gefunden, der sowohl menschlich als auch inhaltlich sehr gut in die Scoutingabteilung passt", wird Sportdirektor Christian Weber auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seinem großen Erfahrungsschatz wird er uns sehr guttun."

Chefscout bei Lokomotive Moskau

Der 38-jährige Sportwissenschaftler arbeitete zuletzt als Chefscout bei Lokomotive Moskau in der russischen Premier-Liga. Bis zum Sommer 2021 war der gebürtige Heidelberger fünf Jahre lang als verantwortlicher Scout bei Bayer 04 Leverkusen zuständig für die Bereiche Südamerika und England und baute beim Werksklub außerdem den Bereich Sporttechnologie als Koordinator und Verantwortlicher aus dem Scoutingbereich mit auf.

Die Düsseldorfer eröffnen am Freitag, 27. Januar, mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg die Rückrunde.