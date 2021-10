Fortuna Düsseldorf: Mit viel Mut ins Niemandsland

Der Schritt, einen unerfahrenen Trainer zu verpflichten, kam ziemlich überraschend. Fortuna Düsseldorfs Zwischenbilanz in der 2. Bundesliga unter Christian Preußer fällt allerdings ernüchternd aus. Sie ist stark ausbaufähig, denn der Kader gibt mehr her.

Schieflage: Bislang kommt Christian Preußers Team noch nicht so recht in Tritt in der 2. Bundesliga. picture alliance/dpa

Die Euphorie des Sommers mit dem Neubeginn unter einem frischen, unverbrauchten Trainer jedenfalls ist dahin. Nach neun Spieltagen liegt die Fortuna auf Rang zwölf der 2. Liga, mit elf Punkten - exakt die gleiche Punktzahl und Platzierung wie in der Saison 2020/21. Fortuna tritt auf der Stelle, die Zweifel wachsen, natürlich kommt im Umfeld Unruhe auf.

Mit ihrer Entscheidung für den im Profibereich unerfahrenen Christian Preußer, der zuvor mit der 2. Mannschaft des SC Freiburg den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte, hatte Fortuna aufhorchen lassen. Der Trainer versprach mutigen Angriffsfußball, doch nach der Startphase lässt sich sagen: Die richtige Balance hat Preußer noch nicht gefunden. Es überwiegen die enttäuschenden Auftritte der Rot-Weißen.

Preußers interessante Mischung zündet noch nicht

Dabei müsste der Kader eigentlich wesentlich mehr hergeben, nachdem es diesmal im Sommer keinen auch nur annähernd so großen Umbruch gegeben hatte wie ein Jahr zuvor. Unter Uwe Rösler hatte sich die Mannschaft im Verlaufe der Saison schon ein wenig gefunden, war, so schien es, in diesem Sommer sinnvoll ergänzt worden, hatte keine wichtigen Stammspieler verloren.

Und doch bleiben die Düsseldorfer regelmäßig hinter den Erwartungen zurück; in vier Heimspielen gelang zum Beispiel noch kein einziger Dreier. Zuletzt gab es zwar ein Spektakel gegen Paderborn, ein 2:3, bei dem Fortuna phasenweise gar nicht schlecht aussah und zwischenzeitlich auch noch 2:1 führte, am Ende aber wieder mal mit leeren Händen dastand.

Dabei bietet sich Preußer eine interessante Mischung aus gestandenen Profis wie Torjäger Rouwen Hennings, Dauerbrenner Adam Bodzek oder Verteidiger Andre Hoffmann, der derzeit allerdings wegen Corona pausieren muss. Dazu erfahrene Spieler wie Matthias Zimmermann, Felix Klaus und Marcel Sobottka sowie junge Leute, etwa Shinta Appelkamp, für den der Trainer allerdings noch keinen richtigen Platz gefunden hat. Der Spielgestalter aus den eigenen Reihen soll - nachvollziehbar - besonders gefördert werden, doch momentan entwickelt er sich noch nicht wie gewünscht weiter.

Und nun?

Fortuna-Boss Klaus Allofs, wichtigste Stimme im Klub, steht für die Politik der ruhigen Hand und eine dringend erforderliche Gelassenheit in diesem immer wieder mal aufgeregten Umfeld. So ist zu erwarten, dass Preußer weiter der Rücken gestärkt und die Entwicklung abgewartet wird. Der eingeschlagene Weg war und ist mutig, da ist trotz aller Unruhe und Ungeduld im Grunde genommen nicht zu erwarten, dass Fortuna so schnell vom einmal gefassten Plan wieder abrückt.

Schwankend spielt die Fortuna allerdings nach wie vor - und es sind immer wieder andere Baustellen, die sich auftun. "Jede Woche", so Allofs, "ist mindestens einer dabei, der viel weniger abruft, als er eigentlich kann, aus unterschiedlichen Gründen". Wichtig sei "vor allem Verlässlichkeit" - und bei diesem Punkt kommt natürlich auch Preußer ins Spiel, der die Mannschaft eben noch nicht stabilisiert hat.

Die Mischung im Mittelfeld passt nicht, zudem fehlt eine zuverlässige Nummer 1; ungeklärt ist auch, ob die Aufstellung mit nur einer Spitze ideal ist. In der Arbeit gegen den Ball wirkt die Mannschaft nicht wie eine Einheit, lässt sich immer wieder leicht düpieren und ausspielen.

"Noch viel zu schwankend"

Auf ihn ist Verlass: F95-Stürmer Rouwen Hennings. picture alliance/dpa

Verlass ist momentan quasi nur auf Top-Torjäger Rouwen Hennings, der Woche für Woche liefert und bereits sechs Tore in der laufenden Saison erzielt hat, dazu zwei weitere im DFB-Pokal. "Grundsätzlich", das räumt auch Preußer ein, "sind unsere Leistungen noch viel zu schwankend." Ein bisschen Wundertüte eben.

Zumindest ansatzweise rückte Preußer zuletzt auch mal von seiner klaren Linie und seinen Vorstellungen vom Fußball mit hohem Anlaufen, viel Aggressivität und Gegenpressing ab. Gebracht hat auch das nicht viel.

Derzeit ist Fortuna im Niemandsland der Tabelle gestrandet. Der Punkteschnitt von 1,2 ist gemessen an der durchaus vorhandenen Qualität im Kader natürlich ein sehr magerer Ertrag.

Nach der Länderspielpause geht es zum brisanten Treffen zweier Ex-Bundesligisten beim HSV. Höchste Zeit für die Rot-Weißen, etwas gerade zu rücken. Ein Erfolg gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino könnte für dringend benötigten neuen Rückenwind sorgen.