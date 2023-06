Fortuna Düsseldorf holt Ex-Nationaltorhüterin Weiß als Koordinatorin für Frauenfußball

Die ehemalige Nationaltorhüterin Lisa Weiß wird bei Fortuna Düsseldorf Koordinatorin für den Mädchen- und Frauenfußball.

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, folgt die 35-Jährige am 15. Juli auf Rudolf Schwarzer (62), der diese Rolle ehrenamtlich bekleidet hatte und maßgeblich an Einführung und Aufbau der Abteilung in der vergangenen Saison beteiligt war. Unterstützt wird Weiß von Lisa-Marie Peters, die bereits seit der vergangenen Saison Koordinatorin Mädchen- und Frauenfußball bei der Fortuna ist.

Weiß war zuletzt für den VfL Wolfsburg aktiv und beendete ihre Karriere nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (2:3). Darüber hinaus war sie in ihrer Profi-Laufbahn noch für den MSV Duisburg (2006/07), die SGS Essen (2007-2018), Olympique Lyon (2018-2020) und Aston Villa (2020/21) aktiv. Für die deutsche Nationalmannschaft kam die gebürtige Düsseldorferin viermal zum Einsatz.

"Schon immer mein Herzensverein"

"Die Fortuna war schon immer mein Herzensverein und schon als kleines Kind stand ich mit meinem Vater hinter dem Tor im alten Rheinstadion", sagte Weiß bei ihrer Vorstellung und dankte "Alexander Jobst und seinem Team (...) für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit (...), einen ersten Schritt nach meiner aktiven Karriere zu gehen." Erwähnter F95-Vorstand Jobst freut sich, dass wir "mit Lisa Weiß eine sehr erfolgreiche Fußballerin und gebürtige Düsseldorferin für unsere Frauen- und Mädchenfußballabteilung gewinnen konnten. Wir gehen damit den nächsten Entwicklungsschritt unserer noch jungen Abteilung und unterstreichen die große Bedeutung des Frauenfußballs für die Fortuna."

"AG Mädchenfußball in Düsseldorf"

Der Frauenfußball bei der Fortuna ist ein noch junges Projekt. Im Dezember 2021 hatten F95 und neun weitere Düsseldorfer Vereine das Bündnis "AG Mädchenfußball in Düsseldorf" unterzeichnet. Ziel: den Mädchen- und Frauenfußball in Düsseldorf nachhaltig auf einer breiten Basis fördern und Spitzentalente ausbilden.

Im Sommer 2022 ging mit dem U-17-Team die erste Mädchenmannschaft der Fortuna an den Start, die Frauen (Juli 2023) und die U 23 (Juli 2024) folgen und werden den Statuten folgend zunächst in den niedrigsten Ligen eingegliedert.