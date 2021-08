Fortuna Düsseldorf: Die U 23 holt Zorn an Bord

Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sichert sich den neunten externen Neuzugang in der aktuellen Transferperiode. Der 20-jährige Angreifer Florian Zorn kommt aus Köln und konnte dort letzte Saison zwei Tore in 17 Regionalliga-Partien verbuchen.

Der junge Stürmer stand in seiner Jugendzeit bei den beiden namhaften Frankfurter Vereinen unter Vertrag: Vom FSV wechselte er in der U 17 zur Eintracht. Im vergangenen Sommer entschied sich Zorn, zum 1. FC Köln zu wechseln, um dort in der zweiten Mannschaft Spielpraxis in der Regionalliga zu sammeln. In seinen 17 Einsätzen konnte er drei Scorerpunkte ( 2 Tore, 1 Vorlage) verbuchen.

Der Direktor des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, Frank Schaefer, beschreibt Zorn als einen Neuzugang, der "die Optionen im Offensivbereich durch seine Wendigkeit und Variabilität erweitert". Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Verpflichtung des 20-jährigen Stürmers war seine gute körperliche Verfassung, da er "im letzten Jahr durchgehend im Trainings- und Spielbetrieb in der Regionalliga involviert war."

Am 14. August eröffnen die Düsseldorfer ihre anstehende Regionalliga-Saison vor heimischen Rängen gegen die Sportfreunde Lotte.