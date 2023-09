Fortuna-Coach von Ahlen: Gegen RW Oberhausen "ist alles möglich"

Im Vorjahr stabilisierte sich der SC Fortuna Köln nach einem schwankenden Saisonstart erst in der Rückrunde. In der noch jungen Regionalliga-Saison zählen die Domstädter plötzlich zu den Spitzenteams. Trainer Markus von Ahlen spricht im Interview über die Hintergründe.

Herr von Ahlen, wie haben Sie den aktuellen Aufschwung bewirkt?

Ich möchte nicht von Aufschwung sprechen. Unser Ziel im gesamten Verein ist eine Konstanz auf einem möglichst hohen Niveau. Im vergangenen Jahr gab es einen sehr großen Umbruch, wir hatten keinen guten Start, uns dann aber im Saisonverlauf stabilisiert. Diese Entwicklung ist im Sommer fortgeführt worden. Maßgeblich dafür ist die Mannschaft.

Es war also nicht die eine Stellschraube, an der Sie im Sommer gedreht haben?

Nein, es geht generell darum, jeden Tag hart zu arbeiten. Maßgeblich ist, wie die Spieler die Vorgaben umsetzen. Hilfreich ist natürlich, dass wir mit vielen Spielern auch in der vergangenen Saison schon zusammengearbeitet haben, die das wiederum in die aktuelle Saison herübertransportieren. Andre Weis, Dominik Lanius oder Maik Kegel etwa, das sind die Multiplikatoren in der Kabine, ohne jetzt den anderen Jungs zu nahe zu treten oder sie nicht wertzuschätzen.

Träumen Sie insgeheim von der 3. Liga und ist das überhaupt ein realistisches Ziel für diese Saison?

Wir haben jetzt ein zweites Jahr, in dem wir uns in gewisser Weise konsolidieren müssen. Wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Unser Fokus liegt immer auf dem nächsten Spiel.

Tony war sehr professionell und trotzdem super umgänglich, nett und zuverlässig, einfach ein Profi durch und durch. Markus von Ahlen

Was läuft aktuell besonders gut bei Ihrem Team?

Das ist permanent ein dynamischer Prozess. Gewisse Dinge laufen gut, weil du da den Fokus drauflegst. Dann legst du den Fokus wieder auf ein anderes Thema. Wir verteidigen gut und erarbeiten uns viele Torchancen, die wir im Augenblick häufig auch konsequent nutzen.

Am Samstag wartet das Spitzenspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Ist dies auch eine Nagelprobe, wie stabil die aktuelle Form tatsächlich ist?

Nein, denn das einzelne Spiel hängt von vielen Faktoren ab, du brauchst auch mal das Quäntchen Glück. Das wird ein total spannendes Spiel, da treffen zwei tolle Mannschaften aufeinander. Oberhausen hat sicherlich auch eine Euphorie. Einige ihrer Schlüsselspieler durfte ich selbst auch schon trainieren. In diesem Spiel ist alles möglich. Für uns ist einfach entscheidend, was wir Woche für Woche leisten und dann auf den Platz bringen. Wir machen das nicht in erster Linie von Ergebnissen abhängig.

Mit Anthony Modeste gab es zuletzt einen prominenten Trainingsgast, der sich bei der Fortuna fitgehalten hat. Wie haben Sie ihn erlebt?

Tony hat vor und nach den Einheiten noch im Kraftraum gearbeitet, hat sehr konzentriert trainiert. Insbesondere unsere jungen Spieler waren sicher beeindruckt. Tony war sehr professionell und trotzdem super umgänglich, nett und zuverlässig, einfach ein Profi durch und durch. Ich denke und hoffe, dass es für Tony eine gute Zeit war. Für uns war es das auf jeden Fall.