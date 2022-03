Fortuna-Coach Thioune in Quarantäne: Warten auf PCR-Test

Fortuna Düsseldorf droht der Ausfall von Daniel Thioune: Ein Schnelltest des Chefcoachs wies am Montagmorgen ein positives Ergebnis auf das Coronavirus auf.

Düsseldorfs Chefcoach Daniel Thioune befindet sich in Quarantäne IMAGO/Treese

Wie die Fortuna am Montagvormittag mitteilte, hat es bei einer regelmäßigen Corona-Testung am Montagmorgen drei positive Ergebnisse gegeben. Davon betroffen waren neben Thioune auch Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross.

Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus

Die Betroffenen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Ob Thioune die Vorbereitungen Düsseldorfs in dieser Woche auf das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim SC Paderborn (13.30 Uhr) wird leiten können, hängt vom Ergebnis des noch ausstehenden PCR-Tests ab.

Thioune hat erst Anfang Februar als Nachfolger des zuvor entlassenen Christian Preußer das Amt bei den Rheinländern übernommen. Unter seiner Regie gelangen in vier Partien drei Siege bei einem Remis. Durch die zehn Punkte hat sich Düsseldorf im Kampf gegen den Abstieg Luft verschafft und ins hintere Mittelfeld vorgearbeitet. Noch am Sonntag saß Thioune beim 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Ingolstadt auf der Bank.